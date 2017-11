Ber Stortinget finne et annet navn enn Vestlandet

Et stort flertall i fylkestinget i de to fylkene gikk i okotober inn for Vestlandet som navn, men dette utløste en storm av kritikk både i Rogaland og på Sunnmøre.

Både politikere og aktører innen næringslivet i nabofylkene mente at navnet ekskluderte deler av Møre og Romsdal og Rogaland der man også oppfatter seg som vestlendinger. Valget av Vestlandet ble oppfattet som et frekt navneran.

Mangel på respekt

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) mener Vestlandet som navn på to av fire fylker på Vestlandet viser mangel på respekt Foto: Roar Halten / NRK

Mandag fulgte fylkesutvalget i Møre og Romsdal med en uttalelse der navnevalget blir kritisert som respektløst, og der Stortinget blir oppfordret til å finne et annet navn enn Vestlandet.

"Møre og Romsdal fylkeskommune synest Hordaland og Sogn og Fjordane viser mangel på respekt både for historia til namnet og for oss andre på Vestlandet når dei foreslår «Vestlandet» som namn på sin region. Forslaget skapar splid heller enn invitasjon til vidare samarbeid. Vi oppmodar Stortinget om å finne eit namn på Hordaland + Sogn og Fjordane som ikkje provoserer gode naboar i sør og nord."

Provosert

Det var fylkesordfører Jon Aasen (Ap) som la frem forslaget til uttalelse, og han fikk bred støtte i fylkesutvalget.

– Det er vel så mye de argumentene som er blitt brukt som har provosert meg, nemlig at de har rett til å bruke navnet siden Møre og Romsdal ikke ville være med, sa Frank Sve (Frp).

Språkrådet

Flere rundt bordet ga også uttrykk for at de hadde reagert på argumentene som var blitt brukt under debatten. Fylkesordføren mener uttalelsen er på sin plass.

– Vi synes det er feil at to av fire fylker på Vestlandet skal kalle seg Vestlandet når vi er en del av samme landsdel. Dersom det bare var vår stolthet som ble krenket som måtte vi kanskje akseptere det. Men her var Språkrådet tidlig ut og sa at dette er ikke greit.

– Men dere ber Stortinget om å finne et annet navn. Synes du ikke det er betenkelig?

– Nei, det er klart det er betenkelig. Men det er vår måte å si i fra på. Realiteten er vel at det er kommunaministeren som har ansvaret, sier Jon Aasen.