Ingenting er så galt at det ikke er godt for noe.

Det gjelder også en svekket norsk krone, mener Eirik Bræin Gikling.

Han er daglig leder for Eliassen Rorbuer, og nyter godt av at kronen er på billigsalg. De har nemlig tidenes forhåndsbooking denne sommeren.

– Europeere og amerikanere har en sterkere valuta enn oss og da blir ting mye billigere når de kommer hit, sier han.

Eliassen Rorbuer ligger på Hamnøy i Moskenes kommune. Foto: Eliassen Rorbuer

Velger norske destinasjoner

I tillegg er det dyrere for nordmenn å reise ut og da velger de også norske destinasjoner, ifølge Gikling.

2022 var på mange måter et rekordår for reiselivet, viser en oversikt over antall overnattinger i Norge. For Eliassen der det ut som om fjorårets høye belegg vil gjenta seg i år – selv om de har satt opp prisene.

– Så langt har over 60 nasjonaliteter booket hos oss. Skandinavia, Tyskland og Sør-Europa er viktige, men vi ser også at amerikanerne kommer mye sterkere og det tror vi er på grunn av den svake kronekursen.

I tillegg til den svake kronen kan også hetebølger i sør bidra til økt turisme i Norge, tror Gikling.

– Det er jo meldt varmebølger igjen. Da kan det hende søreuropeere vil bort fra varmen og ønsker å trekke seg nordover.

Flere kommer – og de blir lengre

Og Eliassen Rorbuer er ikke alene, bekrefter daglig leder i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen:

– Jeg kan ikke gå god for alle, men jeg har hørt det samme fra flere. Før korona så hadde vi mange internasjonale turister i Lofoten, og nå virker det som om de er tilbake.

Reiselivssjef i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen. Foto: John Inge Johansen

Destination Lofoten representerer alle reiselivsaktørene i hele regionen.

– Jeg var på et møte lenger ute i Lofoten og da kunne aktørene der ute ikke bare bekrefte tidenes forhåndsbooking, men de kunne også fortelle at turistene blir værende lengre.

En undersøkelse gjennomført av NHO reiseliv viser at over 7 av 10 reiselivsbedrifter i Nordland og Vestland melder om samme eller bedre bookingnivå enn i fjor.

Spår bedre tall enn før pandemien

– Hele bransjen gjenhentet seg rekordraskt etter pandemien i fjor, og tallene for sommeren i år er enda bedre, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Nordland og Vestland skiller seg ut. Her sier 7 av 10 at belegget er likt eller bedre enn i fjor, mot 6 av 10 på landsbasis, opplyser hun.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Årsaken tror hun er sammensatt.

For det første ble reiselivsaktører veldig flinke på å satse på norske turister under pandemien. Når de utenlandske turistene nå returnerer har kundemassen derfor økt.

– Kanskje ender vi opp med større totaltall for hele næringa enn før pandemien. De har klart å bygge opp en større norsk entusiastisk kundemasse, samtidig som kundene fra utlandet også kommer i full fart.

Men Devold legger ikke skjul på at hun har vært spent hvordan sommeren vil være for næringen.

– Både nordmenn og utlendinger har dårligere råd og alt er dyrere. Det gjør at vi har lurt på om folk vil begynne å knipe inn på ferie opplevelsene sine.

Men det har de altså ikke.

– Vi så det allerede i vintersesongen. Folk som har pleid å reise til Alpene valgte norske alpindestinasjoner. Det skyldtes at vi hadde mye snø, mens alpene hadde lite, men det skyldtes også at prisene i Norge har blitt betydelig lavere.

Tror ikke kronekursen er årsaken

Sammen med Nordland legger Vestland seg øverst på listen til NHO. Administrerende direktør i Fjord Norge AS, Stein Ove Rolland, bekrefter stor pågang i regionen.

– Operatører i utlandet har god innbooking på vestlandet. Transportører, både på fly og ferger, har nesten ikke ledige seter nå til sommeren. Det er bra trykk.

Stein Ove Rolland, direktør i Fjord Norge. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Likevel er han ikke like sikker på at det er kronekursen som har skyld i alle forhåndsbookingene.

– Det er et element som gjør oss mer aktuelle, men det er ingen som drar til Norge fordi kronekursen er lav. Det er skikkelig håndverk som ligger i bunn, sier Rolland.

For andre europeere kan den svake krona ha hatt en viss effekt, men for turistene som kommer langveis ifra er beslutningen tatt for lenge siden, tror han.

– For utlendinger er dette en tilleggsdimensjon som betyr at det er nå de skal ta ferien sin i Norge. Nå får de mye ferie for pengene sine.

Mange turister har allerede vært innom mange byer og land, sier Rolland og peker på London, Paris og Sveits.

– Nå er de veldig nysgjerrig på hva resten av verden har å by på. Norge fremstår som et naturskjønt og forfriskende reisemål med vakker natur og god plass. Det er utrolig attraktivt for mange utenlandske målgrupper.