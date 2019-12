Ber folk slå ring om "grautmålet"

Forfattar Edvard Hoem ber folk i Aukra slå ring rundt "grautmålet" nynorsk. I eit lesarinnlegg i Romsdals Budstikke viser han til at han sjølv har seld 400 000 bøker på nynorsk dei siste åra. Bakgrunnen for lesarinnlegget er språkstriden ved Julsundet skule. Hoem skriv at alle undersøkingar viser at det er ein fordel å ha nynorsk i barne- og ungdomsskulen, fordi det mellom anna demmer opp mot den store flaumen av engelsk.