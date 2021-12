Bekymret over situasjonen

Statsforvalteren i Møre og Romsdal er bekymret over situasjonen i Ålesund. Det skriver hun i et brev til kommunen 30. november, ifølge Sunnmørsposten. Bekymringen kommer etter at Ålesund kommune selv rapporterte inn at de vurderer «kapasiteten i kommunelegefunksjonen til å ivareta kommunens planlegging og behov for smittevern- og pandemiberedskap», som kritisk. Blant annet er én kommuneoverlege 100 % sjukmeldt som følge av høyt arbeidspress. Statsforvalteren har også merket seg at smittesporingsteamet i Ålesund driver med «risikobasert smittesporing der den enkelte får stort egenansvar».