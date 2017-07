Båttreff i Kristiansund

Forbundet Kysten arrangerer et tredagers landstreff i Kristiansund, hvor entusiaster får sjansen til å vise frem og skryte av de flotte skutene.

– Det er folk som har jobbet for å bevare kystkultur gjennom hele året som nå kommer hit for en festhelg for å treffe hverandre å utveksle erfaringer. Ikke minst få en tur med båt, forteller Asgeir Svendsen, styreleder i forbundet.

Treffet finnes sted ved havna og havneområdet Vågen i Kristiansund. Foto: Roar Halten / NRK

En historisk begivenhet

Kompis- og dugnadsgjengen i skuta «Anna av Sand», er en av flere som skal på landsstevnet for å møte likesinnede.

Skipperen på skuta «Anna av Sand», Per-Allan Røsand. Foto: Roar Halten / NRK

– Det er den fineste damen i vannet synes vi. Vi ser at folk liker båten, og har pusset den fint for anledningen, forteller Arnfinn Nergaars.

Skipperen på skuta, Per-Allan Røsand, forteller at det ligger mye arbeid bak slike store skuter.

– Det er mange entusiaster som går løs på prosjekter som krever mange tusen timer for å få pusset opp. Jeg syns vi skal ta av oss hatten for dem som orker å gjøre det arbeidet det krever, sier han.

«Anna av Sand» er en av mange båter som er å se i Kristiansund under landstreffet. Foto: Roar Strøm / NRK

Ikke siden storhetstiden til sildefisket har det vært så mye båter i byen. Direktør ved Nordmøre Museum, Ståle Tangen, mener dette er en historisk begivenhet.

– Det minner om de bildene vi kan se ifra femtitallet. Dette her er kanskje enestående, sier han.

Se innslaget øverst i saka.