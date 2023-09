Her blir gutter sin psykiske helse prioritert: – Vi har følelser vi også, ikke bare jentene

– Gutter sin mentale helse har kommet litt i skyggen. Det er vanskeligere for oss å åpne opp om ting enn det er for jentene. Så det er bra vi får snakket om det, sier niendeklassing Heidar Sjølie.

Det er fire dager inn i den første skoleuka etter sommeren for elevene ved Averøy ungdomsskole.

Denne dagen blir alle guttene tatt ut av klasserommet, for å møte bryter Felix Baldauf og kompisen Even Karpuz som har konseptet «Bror». De skal holde et foredrag om menns mentale helse.

Det gjør tydelig inntrykk på elevene, som sitter helt rolige i salen og lytter.

– Det er viktig at de kommer og snakker om det, sier Sjølie.

Det er musestille og full konsentrasjon i salen under foredraget til Felix Baldauf og Even Karpuz. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Vi har følelser vi også

Etter foredraget strømmer guttene bort til den kjente bryteren. Noen takker han.

– Jeg synes det var bra og lærerikt. Vi fikk vite at det er mange menn og gutter som har psykiske problemer – at det ikke bare jentene, som viser det mest, som har det.

Det sier tiendeklassing Ole Martin Åstasund Ramsøy. Han mener også at det er noe ekstra spesielt med at det er Baldauf som fronter temaet.

Ole Martin Åstasund Ramsøy, Heidar Sjølie og Peder Fredly Bøe er takknemlige for at deres psykiske helse blir tatt på alvor. – Det er veldig bra at de tenker på oss gutter, at vi har følelser vi også – ikke bare jentene, sier Bøe. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Når det i tillegg er han som viser at gutter har følelser – da blir man ekstra trygg. Man ser at alle kan ha det, selv om man er stor og sterk, sier Ramsøy.

Niendeklassing Peder Fredly Bøe er veldig fornøyd med at skolen hans tar guttene på alvor.

– På foredraget sa de jo blant annet at flere gutter tar selvmord, så det er veldig viktig.

Felix Baldauf forteller at flere av guttene kom bort og var glade for at de holdt foredraget. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Baldauf forteller at det var fullstendig oppmerksomhet gjennom hele foredraget.

– Det er tydelig at det berører mange og at det er viktig for mange, sier han og fortsetter:

– Vi er utrolig glade for at Averøya har prioritert forebyggende arbeid med mental helse. Vi er glad vi kunne komme hit og fortelle om våres erfaringer, sier Baldauf.

– Skolen er tilrettelagt for jenter

To av de som har stått på for at dette skal skje, er kommunepsykolog Hektor Hovgaard og helsesykepleier Tonje Ormset.

De har merket at guttene har vanskeligere for å komme og snakke med dem, og prøver derfor andre tiltak for å få guttene til å åpne seg mer opp.

Kommunepsykolog Hektor Hovgaard og helsesykepleier Tonje Ormset sier gutters psykiske helse har vært et satsingsområde de siste årene - og at de har merket en økning i også gutter som tar kontakt. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Gutter er ikke født med større vanskeligheter enn jenter til å snakke om følelser. Jeg tror det er mer samfunnet som gjør det vanskelig for dem. Derfor er det viktig at vi som jobber på arenaer hvor gutter er, legger til rette for at de føler seg trygg nok til å dele, sier Ormset.

De siste årene har de jobbet hardt for å nå ut til guttene, og har hatt et ønske om et event hvor en god rollemodell skulle komme og fortelle sin historie.

– Og Felix fremstår som en god rollemodell, særlig i forhold til mange andre som er på sosiale medier for eksempel. Vi har blant andre Andrew Tate – Felix er en motsetning, sier helsesykepleieren.

Helsesykepleier Tonje Ormset sier det er viktig at guttene møter gode rollemodeller de kan kjenne seg igjen i. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Hun håper dette eventet gjør at flere av guttene kjenner på en trygghet, og at det treffer dem.

– Skolen er så tilrettelagt for jenter, så det at vi lager et eget opplegg for gutter – det synes jeg er kult. Det er ikke så mye av det. Det at guttene kan føle at dette er spesielt for dem og arrangert for dem, det håper jeg gjør at de tør å være mer åpen.

Andre tiltak kommunen gjør Ekspander/minimer faktaboks Kommunepsykolog og helsesykepleier til sammen fire dager i uker på ungdomsskolen.

Robust Ungdom. Dette viderefører de også nå til Robuste Barn. Et folkehelse- og livsmestringsprogram.

Foreldreveiledningsgrupper, også kalt ICDP. Etter hvert skal de også ha kursing i «Newborn observation» til helsestasjonen.

Et eget psykisk helsehjelpteam for barn, unge og familier.

Satsing på miljøterapeuter i skolene.

Kommunene i Møre og Romsdal holder på med et samhandlingsprosjekt med spesialisthelsetjenesten, som skal fungere som et kart over tjenestene som tilbys.

Vil fortsette med satsinga

Ordfører Ingrid Rangønes (Ap) sier dette er et stort satsingsområde for kommunen.

– Det å forebygge, i forhold til barn og unge, det er noe av det viktigste en kommune kan gjøre. Det har mye å si for den enkelte, og for oss som lokalsamfunn. Vi vil at hver enkelt skal kunne leve og blomstre som en er ment til.

Ordfører i Averøy kommune, Ingrid Rangønes, sier dette er område hun brenner for og vil satse på. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Og hun hyller blant andre Ormset og Hovgaard for at kommunen får det til.

– De er gull. De er så tett på ungdommene, og møter de på en god og trygg måte.

Kommunen vil fortsette å satse på psykisk helse i fremtiden, sier hun - hvis hun blir gjenvalgt som ordfører i høst.

Heidar Sjølie, Ole Martin Åstasund Ramsøy og Peder Fredly Bøe håper skolen vil fortsette å ha gutters mentale helse på agendaen. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Guttene håper at skolen fortsetter med foredrag som dette - og særlig fortsetter fokuset de har på gutters psykiske helse.

– Jeg synes det er veldig bra. Det er mange unge menn og ungdommer som sliter. Her fikk vi oppklart at det er viktig å snakke om det, og at det finnes folk å snakke med, sier Bøe.

Også Ramsøy er fornøyd med satsinga til skolen og kommunen.

– Jeg håper de fortsetter med det, og får det som kanskje har ligget litt i skyggen ut av skyggen, sier han.