Artister til Moldejazz

Moldejazz presenterte i formiddag de første artistene til neste års festival som er den sekstiende i rekken.

Blant artistene som kommer er John McLaughlin & the 4th Dimension, Joel Ross og Cecile McLorin Salvant, som var med i Woman to woman prosjektet i 2017. Også supergruppa Out of land kommer til Molde neste år.

Det samme gjelder saksofonisten og komponisten John Zorn fra New York, han har også med seg gitaristen Julian Lage og bassist Jorge Roeder.

Blant de norske artistene finner vi Ola Kvernberg, Ellen Andrea Wang og bandet TORA, med Tora Dahle Aagård.