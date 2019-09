Arbeider vidare mot vindkraft

Vindkraftmotstandarar organiserer seg no for å prøve å stoppe utbygginga av vindturbinar. Denne helga har Motvind Norge hatt møte mellom anna for å diskutere finansiering. Det er stor motstand mot vindkraft mange stader i landet, også på Haramsøya i Haram kommune. Der vil Zephyr bygge åtte turbinar, men får sterk kritikk frå innbyggarane.