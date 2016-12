Åpning i Ljøtunnelen: – Et tillegg til julekvelden

Edvard Griegs «Dovregubbens hall» ljomer i hele Ljøtunnelen. Endelig er rassikringen av fylkesvei 60 ferdig og den nye tunnelen kan tas i bruk.

En lang pølse fra Ole Ringdal ble klippet og Ljøtunnelen ble offisielt åpnet lørdag. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Dette er en merkedag. Nå er vi endelig i mål, sier en fornøyd prosjektleder Arne Ola Stavseng ved Statens vegvesen.

Sammen med rassikringen er det blitt bygget på flere tunneler, nye veier, en bro og et utsiktspunkt på Ljøen på strekningen.

– 13 kilometer har vi rassikret og jeg kan bortimot garantere at denne strekningen skal være sikker på vinteren, sier Stavseng.

Et prosjekt på 1,2 milliarder

Hele prosjektet har tatt syv og et halvt år og det har ikke blitt spart på pengene for å sikre at reisende ikke blir tatt av ras eller stengt inne.

Flere hadde tatt turen til Ljøtunnelen for å være med på åpningen. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Det er mye sikring for pengene. Det har blitt et veldig bra produkt og jeg tror at både pendlere og alle bedriftene som er avhengig av veie, vil sette veldig stor pris på den bruken av midler som er gjort, sier Stavseng.

– Dette er faktisk et tillegg til julekvelden. Jeg skal ikke si større enn julekvelden, for det er å ta for hardt i, men det er en god nummer to i år, sier en glad Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad.

– Dette har blitt kjempet for i mange år?

– Det har vært en 30 års kamp, nesten 40 år, for å få sikret veien. At det nå er kommet i mål med et slikt fantastisk resultat er det helt enormt for alle som ferdes her. Nå får vi en trygg vei hele året og vi kan reise her uten å ha frykt for at snø og stein skal komme ned, sier Tryggestad.

Ble nesten tatt av ras

Ekteparet Elsa og Erling Ljøen bor rett nedenfor det nye utsiktspunktet som er bygget på Ljøen. De spøker med at de nå har fått seg en ny veranda, så de får sitte litt i skjul for skuelystne som stopper på veien.

Ekteparet Elsa og Erling Ljøen bor rett nedenfor det nye utsiktspunktet på Ljøen. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Ekteparet er vant med å sitte hjemme når det har gått ras på strekningen, men nå gleder de seg til en mer tryggere hverdag på veiene.

– Jeg kjørte sønnen på skolen i alle år og da skjedde det av og til at vi ble innestengt. En gang var jeg sekunder unna, men det var ikke min tur da, som jeg pleier å si. Nå er jeg endelig glad for at vi slipper noe innestenging fremover, forteller Elsa Ljøen.

– Det var noen år på 70-tallet da det hver eneste vinter var stengt i begge retninger. Da måtte vi bare sitte hjemme og kose oss, sier Erling Ljøen.