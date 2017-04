Ap utfordrer Dale på antall arbeidsplasser i landbruket

I Stortingets spørretime onsdag måtte landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) svare på spørsmål om regjeringen er villig til å bidra mer for å skape en næring for fremtiden.

Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann Knut Storberget mente regjeringen svikter. Landbruk og skogbruk er viktige næringer som ikke er tilknyttet oljeindustrien, framhevet han.

Storberget peket på at matindustrien og jordbruket fortsatt utgjør den største fastlandsnæringen med over 120.000 arbeidsplasser, men at antallet går ned.

Utfordret Dale

Knut Storberget, Arbeiderpartiet, mener regjeringen svikter landbruket. Foto: NRK

– Likevel har regjeringen i budsjett og oppgjør med jordbruket foreslått å kutte i tiltak. Til tross for at behovet for tiltak og i særdeleshet investeringer er stort: Det er investeringsbehov på over 20 milliarder i årene som kommer, sa Storberget, og utfordret Dale på om regjeringen er villig til å endre kurs.

Jon Georg Dale måtte svare i Stortingets spørretime. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Dale ba Storberget ta uroen helt med ro. Flere vender tilbake til jobb og flere unge satser på jordbruk enn på mange år, svarte han. Han kontret også med at inntektsutviklingen er dobbelt så sterk som i andre sektorer og at matproduksjonen er høyere enn noen gang.

Dessuten har jordbruket og næringsmiddelindustrien tatt i bruk ny teknologi som gjør arbeidet mer effektivt, mente landbruksministeren.

– Er det dumt? Åpenbart ikke. Vi vet at jordbruket selv har gjort eventyrlige investeringer, svarte Dale.