I november i fjor tok St. Olavs hospital i bruk det nye journalsystemet Helseplattformen.

Målet er at alle helseansatte i regionen skal kunne dele all relevant informasjon om en pasient, i et felles digitalt system. Men siden innføringen har det vært en rekke problemer, særlig ved St. Olav.

I mars vedtok styret i Helse-Midt å starte en evaluering av innføringa på sykehuset. Mandag ble evalueringsrapporten lagt frem.

I rapporten går det frem flere kritiske punkter om hva som gikk galt under innføringa:

Ansvarspulverisering

Tillitsutfordringer mellom involverte aktører

For lite fokus på et brukervennlig datasystem

Fremdriftsutfordringer som ikke har blitt håndtert godt nok

Uklar styring

Formålet med var å avdekke hva som førte til at innføringen måtte utsettes ved St. Olav og hvorfor feilrettingsperioden måtte forlenges.

Rapporten er basert på 90 intervjuer med blant annet ansatte i Helseplattformen, Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital.

Det eksterne konsulentbyrået Boston Consulting Group peker på at det har vært store utfordringer rundt styring og ansvaret for prosjektet.

Det har også vært utfordringer med kvaliteten som Helseplattformen har levert. Det har vært for lite testing, lavt fokus på brukervennlighet og problemer med opplæring, går det frem av rapporten.

Konsulentbyrået mener at Helse Midt og eierne bør ta en grundig vurdering og oppdatering av egne budsjetter. Dette fordi det har vært vesentlige endringer i prosjektet.

Utsettelsen av Helseplattformen ved sykehusene i Namsos og Levanger er blant annet estimert å koste en halv milliard kroner.

Styret i Helse Midt-Norge var mandag samlet for å få presentert funnene i evalueringsrapporten. Foto: Morten Andersen / NRK

Fortsatt ikke kontroll på St. Olav

Evalueringen ble vedtatt på bakgrunn av en rekke store utfordringer med Helseplattformen på St. Olav. I april konkluderte Statens helsetilsyn med at Helseplattformen kan true pasientsikkerheten på sykehuset.

Sykehusdirektøren uttalte da at det er «sjeldent at et sykehus får en så alvorlig rapport fra Helsetilsynet».

Tilsynet trakk frem tre store problemer: Låst journal ved samtidig bruk, manglende kontroll på ventelister, henvisninger og meldinger til eksterne og utfordringer knytta til legemiddeladministrasjon.

I sommer kom beskjeden om at en systemfeil i Helseplattformen har ført til at leger på St. Olav ikke har fått melding om 853 prøvesvar.

Lindy Jarosch-von Schweder er konserntillitsvalgt i styret i Helse Midt-Norge og leder i Sør-Trøndelag legeforening. Hun sier problemene på St. Olav vedvarer:

– Ut fra det jeg har hørt er situasjonen på St. Olav fortsatt vanskelig med at de ikke har helt kontroll på ventelister og en del problemer knyttet til bruk av løsningen, sier Jarosch-von Schweder.

Lindy Jarosch-von Schweder er konserntillitsvalgt i styret i Helse Midt-Norge. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Forbedringstiltak

Journalløsningen skal etter planen innføres ved alle sykehus i Midt-Norge og i en rekke kommuner.

Tidligere i år ble det vedtatt at innføringen av Helseplattformen skal utsettes ved sykehusene i Namsos og Levanger.

Rapporten som ble offentliggjort på mandag foreslår en del tiltak for å sikre at den videre utrullinga av journalsystemet blir tryggere.

Konsulentbyrået foreslår fire tiltak:

Tydeliggjøre styringsmodell og ansvarsforhold

Forbedre tilnærminga og kvaliteten i leveransene fra Helseplattformen

Sikre videre effektiv utvikling og drift

Fokusere på gevinster, kommunikasjon og oppdaterte planer for involverte

Det pekes særlig på at Helse Midt må komme tydeligere på banen. «For å redusere usikkerhet er det viktig at HMN tar en tydeligere rolle som største eier i prosjektet» står det i rapporten.