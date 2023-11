Helseplattformen får kritikk: – Fungerer klart dårligst

Det kommer fram i en rapport fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen har i dag lagt frem to nye rapporter om helsetjenesten:

«Utnyttelse av IT-systemer på sykehus» og «Bemanningsutfordringer i helseforetakene – en oppfølgingsundersøkelse».

Begge rapportene avdekker betydelige utfordringer.

Helseplattformen fungerer klart dårligst

Helseplattformen er ett av IT-systemene de har sett på. Undersøkelsene ble gjort fire måneder etter at journalsystemet ble tatt i bruk ved St. Olavs hospital.

Revisjonen skriver at Helse Midt-Norge har forsøkt å innføre det som skulle være en effektiv løsning – et nytt felles system for pasientjournaler og samhandling.

Men undersøkelsen viser at leger og sykepleiere sliter med feil, dårlig informasjonsflyt og et komplekst og uoversiktlig system.

– Ingen av helseregionene har lyktes godt nok med å digitalisere kurvesystemene sine, men Helseplattformen fungerer klart dårligst. Det kan få konsekvenser for pasientsikkerheten og er belastende for de ansatte. Dette er kritikkverdig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Rapporten om utnyttelse av IT-systemer på sykehus er sendt til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Statsråden viser til at hun i sin styring av de regionale helseforetakene vil be de om å gå gjennom rapporten og vurdere forbedringsarbeid i lys av denne.

NRK har prøvd å komme i kontakrt med Helseplattformen, foreløpig uten å få svar.

– Må skrotes

Fremskrittspartiet er svært kritisk til det som kommer fram.

– Jeg forventer at helseminister Ingvild Kjerkol endelig griper inn og slutter å skyve helseforetaket foran seg. Hele systemet må skrotes, slik at vi ikke sløser bort enda mer verdifulle ressurser i helsevesenet og slutter å sette pasienter liv og helse på spill, skriver Bård Hoksrud til NRK.

Seher Aydar i Rødt er også svært kritisk.

– Vi kan ikke lenger se på at et datasystem som ikke fungerer sliter ut ansatte, svekker pasientsikkerheten og tapper sykehuset for penger. Ingen flere sykehus må tvinges til å ta i bruk dette før problemene er løst.

For dårlig bemanning på sykehus

Riksrevisjonen mener også at bemanningssituasjonen på norske sykehus ikke er blitt bedre siden de slo alarm i 2019.

Riksrevisjonen har fulgt opp sin rapport fra 2019 der de slo fast at situasjonen var alvorlig.

– Etter fire år – vel å merke med en krevende pandemi underveis – har bemanningssituasjonen på sykehus ikke blitt bedre. Den kan fortsatt få alvorlige konsekvenser for pasientene. Mange jobber fortsatt deltid, sykefraværet har steget, og turnover er på samme nivå, skriver Riksrevisjonen.

Samtidig påpekes det at det er satt i gang mange tiltak, og at flere av tiltakene fortsatt pågår.

– Bemanningsutfordringene er imidlertid vedvarende, konkluderer Riksrevisjonen og mener at det tar tid før man ser effekter av arbeidet som pågår.

Riksrevisjonen vil følge saken videre.