Flere henvisninger forsvant: Frykter alvorlige konsekvenser for enkelte pasienter

– Det er nå klart at 44 radiologiske henvisninger til samarbeidspartnere utenfor St. Olavs hospital ikke har kommet frem til mottaker.

Det skriver St. Olavs hospital i ei pressemelding. Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne, bekreftet tirsdag kveld at det hadde vært et møte om de bortkomne henvisningene.

Administrerende direktør for St. Olavs hospital i Trondheim, Grete Aasved, sier 36 av pasientene er ivaretatt. Fem av pasientene er enda ikke undersøkt innen fristen som ble satt av henvisende lege.

– Vi frykter at dette kan ha alvorlige konsekvenser. Det som er bekymringsfullt er at feilen har vedvart helt siden vi tok i bruk helseplattformen for over et år siden.

Det gjelder pasienter henvist til Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal og Evidia.

– Problemet skyldes en feilbygg i helseplattformløsningen, legene har heller ikke fått noen feilmelding, så disse henvisningene har blitt liggende, sier Aasved.

De siste tre pasientene har ikke passert fristen og vil få sine timer.

– Vi har dessverre blitt litt vant til denne type feil, så vi er gode på å få rask oversikt, varsle pasienter og kartlegge situasjonen.

Hendelsen er varselt til Statens helsetilsyn.