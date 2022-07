Aalesund spelar truleg ikkje i dag

Alt tyder på at Aalesund sin bortekamp mot Sandefjord søndag ikkje blir spelt. Klubbdirektør Ronny Stokke i AaFK seier til NRK at laget drog til Molde laurdag for å kunne ta eit fly derfrå. Men flyet vart stoppa av vêret.

– Det var ikkje aktuelt å la våre spelarar sitje på bussen ei heil natt. Då ville dei vore uopplagde til kampen, seier Stokke. Fotballforbundet diskuterer saka i morgontimane søndag.