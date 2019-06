– Viktigast med tre poeng

Molde opna del to av årets eliteserie med ein 2-0-siger heime mot Ranheim. Ein av målscorarane, Erling Knudtzon, meiner laget framleis har ein del å gå på spelemessig, men det viktigaste er å vinne. – Det var godt å kome i gang igjen no etter ein pause. No er vi i gang med del to av sesongen, og då var det viktigaste å starte med tre poeng, seier Knudtzon til NRK.