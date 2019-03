– Været alene skal ikke slå ut maskinen

Det er dette verftet som utstyrte cruiseskipet «The World» . Verftet er for tiden opptatt med å modernisere de norske hurtigruteskipene.

Arve Bredesen er ansvarlig for de maskinsystemene Fosen Yard installerer i passasjerskip som utrustes ved verftet på Kvithyll på Fosenhalvøya. Han har også vært til sjøs som maskinsjef på tankskip.

Alle påkjenninger

Arve Bredesen er sjefingeniør ved Fosen Yard i Indre Fosen i Trøndelag. Foto: Privat / NRK

Ved 14-tiden lørdag fikk cruiseskipet «Sky Viking» motorproblemer og sendte ut et mayday-signal ved Hustadvika i Møre og Romsdal. Hustadvika er et åpent havstykke i Fræna kommune, i skipsleia mellom Molde og Kristiansund. Det var dårlig vær i området, og skipet drev mot land. Etter et par timer startet evakuering av de 1300 om bord.

Bredesen forteller at moderne skip har maskinsystemer som er utformet for å klare alle slags påkjenninger.

– Vi har fått vite gjennom media at problemene på «Sky Viking» starta med en blackout. Det kan ha flere årsaker, men fordi dette skjedde under gang i høy sjø så kan det skyldes tette drivstoffiltre. Når båten ruller kan det skje at skitt som ligger i bunnen av drivstofftankene løsner og tetter filteret. Dermed får ikke maskinen tilførsel av brennstoff.

Bredesen peker også på en annen mulighet. Nemlig at det kommer inn luft i dieselsystemet, eller i sjøkjølesystemet.

– Men det blir kun gjetning. Kun en gransking vil kunne fastslå hva som var årsaken til at «Sky Viking» fikk maskinstans.

- Ligner på «Midnatsol»

Skipsfartseksperten Emil Aall Dahle mener det er sannsynlig at det har kommet luft i kjølevannssystemet til «Sky Viking». Foto: Synnøve Hole

Skipsfartseksperten Emil Aall Dahle trekker paralleller til det som skjedde med hurtigruteskipet «Midnatsol» på Stadhavet i 2003. Da viste det seg at årsaken var at det hadde kommet luft i kjølesystemet. Lufterøret som skulle sørge for få luften ut av systemet igjen var fullt av skjell og groe.

«Midnatsol» var også nær ved å gå på grunn.

- Det at det har kommet luft inn i kjølesystemet er den mest sannsynlige årsaken, slik jeg ser det, sier han til NRK.

Maskinen på denne type skip blir kjølt ned ved hjelp av inntak av sjøvann. Ved dårlig vær er det større fare for at det kommer luft inn i systemet, og det kan stanse motorene.

En annen ekspert NRK har snakket med, og som ønsker å være anonym, undrer seg over at det tok så lang tid før mannskapene fikk motorene i gang igjen. Han mener også at den mest sannsynlige årsaken til at motorene kuttet var at det kom luft inn i kjølevannssystemet.

Safe Return to Port

Alle cruiseskip som er sertifisert etter 2010 har et system som heter Safe Return to Port. Systemet er basert på en tankegang om at et skip med så mange passasjerer ikke kan stole på ekstern hjelp. De skal i største mulig grad klare seg selv, på en måte skal skipene være sin egen livbåt.

«Viking Sky» har to separate motorrom som ikke er knyttet til hverandre, slik at om det ene systemet går ned, så skal det andre fungere.

Ekteparet Ruth og David var to av passasjerene på Viking Sky. De skryter av mannskapet om bord og kystvakten for innsatsen i redningsarbeidet.

Skryter av mannskapet

Arve Bredesen sier det ikke skal by på problemer for et slikt fartøy som MS Sky Viking å gå i slikt vær det var på Hustadvika i går. Men når de først fikk problemer synes han at mannskapet har håndtert situasjonen svært godt.

– Jeg vil berømme mannskapet for den innsatsen de gjorde da først uhellet var ute.

«Sky Viking» ble bygd i 2017 og er sertifisert av Lloyds. Skipet har dieselelektrisk framdrift. Det vil si at maskineriet som driver propellene er elektriske, men de får strømmen fra store dieselaggregater. Ifølge Wikipedia har MS «Sky Viking» hovedmotor fra tyske Man, to som leverer 5040 kW hver og to som leverer 6720 kW hver. Totalt leverer de fire motorene 23480 kW.

To elektriske motorer på opptil 7250 kW driver hver sin propell. Cruiseskipet har et nødaggregat på 1230 kW.

På cruiseskip går mye av strømmen til andre ting enn framdrift, slik som aircondition, bysser og alle lugarene og butikkene om bord. Ved problemer i maskinen kobler de eut byssa og aircondition først, forteller Arve Bredesen.