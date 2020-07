– Prosjektet vil få ringverknadar

Det nye samarbeidet med Dongwon Industries vil kunne få betydning for heile regionen. Det trur Håkon André Berg, administrerande direktør i Salmon Evolution. Den koreanske sjømatbedrifta har investert 50 millionar kroner i selskapet som held på å bygge det som skal bli Europa sitt største oppdrettsanlegg på land i Hustadvika kommune. – Det å få med ein så stor partnar er med på å trygge prosjektet. Det fører til ringverknadar i form av arbeidsplassar for binæringar og underleverandørar som skal levere til oss. Dermed trur vi at det gir betydelege ringverknadar for kommunen og regionen, seier han.