– Gir oss nytt håp

Foreningen «Nei til vindkraft på Haramsøy» er glade for at olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg kommer til øya 3. desember. I en pressemelding skriver styret i foreningen at det gir nytt håp, selv om NVE nylig ikke så grunn til å endre sitt vedtak om Haram Vindkraftverk, etter at de hadde behandlet klagene i saken. – Vi kjemper videre med håp og forventning om at politisk ledelse skal gripe inn, skriver styret i «Nei til vindkraft på Haramsøy».