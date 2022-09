– Dramatisk dag for Kyst-Norge

– Jeg tenker det er en dramatisk dag for Kyst-Norge, sier Gunnar Haagensen som sitter i styret i Sjømat Norge. Regjeringen vil innføre skatt på havbruk og vindkraft, og med dette øke summen i skattekassa med rundt 33 milliarder kroner årlig. Skattepakken har ført til et kraftig fall på Oslo Børs etter åpning i dag. Hovedindeksen falt med over 3,4 prosent, og særlig lakseoppdrettsselskapene falt.

– Det er lett å kreve inn penger til Oslo, men å distribuere de ut igjen til lokalsamfunnene er vanskeligere. Vi får stort sett aldri pengene tilbake, sier Haagensen. – Jeg tror dette bare er starten på noe de har tenkt å gjøre med sjøsiden, altså trålere og fiskebåter, og det vil få store konsekvenser for næringslivet langs kysten, sier han.