– Dette er utrolig skuffende

SV er opprørt over at olje- og energiministeren har tildelt 75 utvinningstillatelser til oljeselskapene, der noen av disse også ligger rett utenfor Mørekysten. SV-politiker Yvonne Wold er overrasket over at dette skjer dagen etter at Venstre har gått inn i regjering - med klare klima- og miljøambisjoner. Hun mener det er et nederlag for Venstre og for miljø- og klimapolitikken i regjeringa.