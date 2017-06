– Det er nesten litt surrealistisk å være med på dette

Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog er blitt enige om å bygge en ny storkommune, noe flertallet i kommunestyret i Haram sa nei til å være med på.

Tvangssammenslåing

Men med 86 mot 83 stemmer vedtok Stortinget at Haram skal tvinges inn i den nye storkommunen. Dersom det blir et regjeringsskifte kan tvangsvedtaket bli reversert, men Haram har valgt å delta i prosessen.

– Det oppleves som veldig merkelig, ja nesten litt surrealistisk å være med på. Nå er Haram blitt tvunget til å være med på sammenslåing så det å være med her er jo rart da. Men vi er nødt til å være med og ta ansvar, sier varaordfører Randi Frisvoll (KrF).

– Er det spesielt å være her?

– Det er veldig spesielt å være her.

Lite å krangle om

Tre Høyre-politikere i munter passiar: Knut Anders Oskarsson fra Ålesund, Olav Kjetil Sjøholt fra Ørskog og ordfører i Skodje, Dag Olav Tennfjord. Foto: Trond Vestre / NRK

Det var et felles kommunestyremøte med god stemning, og det var ikke så veldig mye å krangle om heller. Navnet på den nye storkommunen blir Ålesund. Det var alle enige om. Det eneste det har vært strid om er hvor mange representanter det nye kommunestyret skal ha. Ålesund og Ørskog ville ha 65 representanter mens Skodje, Sandøy og Haram gikk inn for 77.

Men flertallet i Ålesund og Ørskog snudde, og dermed var problemet løst. Det blir 77 representanter i det nye kommunestyret.

Stor optimisme

133 politikere var samlet da Ålesund, Skodje, Sandøy, Ørskog og Haram hadde felles kommunestyremøte onsdag ettermiddag. Foto: Trond Vestre / NRK

Optimismen er stor etter at de fem kommunene hadde avviklet sitt felles kommunestyremøtet onsdag ettermiddag.

– Det har gjennomgående vært veldig bra. Jeg synes vi har kommet langt, og det er blitt vist raushet og forståelse overfor hverandres situasjon, sier ordføreren i Ørskog, Knut Harstad (H).

– Dette lover bra for den nye kommunen. Her er det en sterk vilje og et sterkt ønske om at dette skal vi får til, sier ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap).

– Kommunene har gjort en god jobb

Fylkesmann Lodve Solholm og ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap). Foto: Trond Vestre / NRK

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har spilt en viktig rolle under hele kommunereformen, og det var fylkesmannen som hadde kalt inn til det historiske møtet. Lodve Solholm mener kommunene har gjort en god jobb.

– All ære til disse fem kommunene. De har gjort en solid jobb. Jeg tror absolutt at de kommer til å lykkes med dette. Så synes jeg det er voksent gjort av Haram at de vil bidra til tross for at er blitt tvunget inn i dette, sier Lodve Solholm.

Hva skjer med Haram?

Randi Frisvoll (KrF) er varaordfører i Haram kommune. Foto: Trond Vestre / NRK

Men det store uavklarte spørsmålet er om Haram blir med eller om Haram vil søke om å få tvangsvedtaket omgjort dersom det blir et regjeringsskifte etter valget i høst.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har gjort det klart at de vil reversere alle tvangsvedtak dersom de kommer i regjering og kommunene selv søker om det. Og det vil det være flertall for i Haram, tror varaordføreren

– Ja, det tror jeg. Vi må jo se nærmere på prosessen med reversering, men jeg tro det vil være et sterkt flertall for det, sier Randi Frisvoll.

– Vil du gå inn for det da?

– Ja det vil jeg gjøre.