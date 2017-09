– De ansatte føler seg lurt

Leder i NTL Politi, Carl Marius Michelsen, har tirsdag vært i Kristiansund og møtt de ansatte ved politiets lønns- og regnskapskontor. I forrige uke ble kjent at Justisdepartementet vil benytte seg av regnskapstjenester fra Direktoratet for økonomistyring i Trondheim. Dette har skapt stor uro ved politiets lønns- og regnskapssenter i Kristiansund, der de 49 ansatte frykter at de vil miste arbeidsoppgaver.

– De er veldig glad for at vi nå har overtatt saken slik at de kan senke skuldrene litt og fokusere på jobben igjen, og det har de fått til, sier Michelsen.

Samtidig er de opprørt over måten de blir behandlet på.

– Både av Justisdepartementet og som har kommet med den beslutningen, og Politidirektoratet som har unnlatt å informere oss og de ansatte. Så de føler seg lurt, sier Michelsen.

– Forvirrende situasjon

Politidirektoratet (POD) sa før helga at de omtalte oppgavene som skal flyttes ikke er de samme som sentralen i Kristiansund skal utføre. De sier at dagens oppgaver og bemanning forblir i Kristiansund.

Michelsen sier at det ikke er godt nok fra Politidirektoratet.

– Det er ikke det. Vi leser et annet brev enn det POD gjør.

Michelsen sier at de nå jobber sammen med andre fagforeninger og opp imot politikere for å komme til bunns i saken.

– Vi skal ha samtaler med justisministeren og POD. Vi prøver å nøste opp i hva som er fakta i saken, og så må vi prøve å få til en konklusjon.