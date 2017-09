30 millionar til havnæringane

Statsminister Erna Solberg (H) slapp budsjettlekkasjen då ho søndag besøkte Norsk Maritimt Kompetanesenter (NMK) i Ålesund søndag, som ein del av valkampturneen på Vestlandet.

– Regjeringa har ein ambisjon om at vi skal vere verdas fremste havnasjon, sa statsministeren frå talarstolen.

– Lettare å ta i bruk nye løysingar

Tidlegare har det vore oppretta eit test- og demonstrasjonsprogram for maritim og marin næring, noko som ifølgje Solberg sjølv har vore ein stor suksess. No øyremerker regjeringa 30 millionar kroner til ei tilsvarande satsing på demonstrasjon og pilotering i havnæringane.

Statsminister Erna Solberg saman med dagleg leiar av Norsk Maritimt Kompetansesenter, Kaj B. Westre, då ho besøkte Ålesund søndag. Foto: Trond Lydersen / NRK

– Kvar dag går hundretusenvis av nordmenn til ein arbeidsplass i dei havbaserte næringane. Desse næringane står til saman for ca 70 prodent av våre eksportinntekter. Det er altså ingen tvil om at Noreg lever av havet, sa Solberg.

Målet med pilotprosjektet "Demo Hav" er at det skal bli lettare for den første brukaren å ta i bruk nye løysingar, noko som spesielt vil gjelde for små og mellomstore bedrifter.

– Den første brukaren, den som tør å vere den innovative, får ein ekstra støtte for å ta i bruk nye løysingar, forklarte Erna Solberg frå talarstolen.

Forsking og innovasjon

Dette kan gjelde produksjonsplattformer om bord på fiskefarty og demonstrasjonar for installasjon og service av havvindinstallasjonar. Eller robotisering, automatisert design og standardisering og utvikling av autonome skip.

– Vi har gode føresetnader for å lykkast framover, og for å gripe dei moglegheitene som havet har. Skal vi utvikle oss vidare må vi satse på forsking og innovasjon.

Harald T. Nesvik, parlamentarisk leiar for FrP, meiner prosjektet dreier seg om å løyse framtidas problem. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Til stades på NMK i Ålesund var også parlamentarisk leiar i FrP, Harald T. Nesvik, som også peika på at det er alltid mest skepsis hjå dei som skal ta i bruk den første modellen av noko.

– Dette prosjektet dreier seg om å ta Noreg vidare inn i framtida. Løysingane ligg i havet og no tilfører regjeringa verktykassa til dei som jobbar i havnæringane eitt nytt verkty.