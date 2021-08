Det var varmt og fint vær i Geiranger i august 1996. Det som skulle være idylliske sommerdager i bygda ble i stedet preget av en leteaksjon etter en ung kvinne, før nyheten om at Trude Espås var blitt voldtatt og drept rystet turistbygda. Politiet har siden prøvd å finne ut hvem som sto bak ugjerningen.

Trude Espås -saken har fulgt politiinspektør Yngve Skovly i 25 år. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Men det som er blitt omtalt som Norgeshistorien mest omfattende etterforskning har ikke ført frem. Yngve Skovly, som har vært påtaleleder for politiet i saken helt siden starten, har likevel ikke gitt opp håpet om at drapsmysteriet skal få en oppklaring, og at en gjerningsmann skal bli stilt til ansvar.

– En så stygg sak bør få sin løsning, sier politimannen.

Håper teknologiske fremskritt vil gi DNA-profil

Tidlig på ettermiddagen den 8. august 1996 gikk Trude Espås (20) fra hotellet der hun jobbet og satte seg ned på en stein ved fjorden. Politiet vet at hun satt der klokka 17:20, og at hun seks minutter senere var vekk.

Denne steinen i Geiranger satt Trude Espås på for 25 år siden. Steinen ligger ca. 400 meter utover langs fjorden. Hva som skjedde etter hun forlot steinen er fortsatt ukjent. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen

Dagen etter, da hun ikke møtte opp på jobb, ble hun meldt savnet. En stor leteaksjon ble iverksatt. Boka og veska til 20-åringen blir funnet og politiet begynner for alvor å mistenke at noe kriminelt ligger bak.

11 dager til går uten spor av den unge kvinna før turgåere kjenner lukt fra skogholtet rett ovenfor steinen der Espås sist ble sett. Lenger oppe på en sti finner de en sko og varsler politiet. Gjemt under flere steiner finner politiet henne gjemt.

Biologisk materiale ble sikret, men politiet har ikke en fullverdig DNA-profil av gjerningsmannen. Likevel håper Skovly at teknologien etter hvert kan gi politiet mer å gå etter.

– Vi har biologisk materiale og utviklingen går slik at det skal mindre og mindre til for å få en fullverdig profil. Så er spørsmålet om vi vil få det i løpet av overskuelig fremtid. Det vet vi jo ikke, sier Skovly.

Har interessante personer uten alibi

Trude Espås hadde hatt sommerjobb på Hotel Union bare noen dager da hun forsvant. Foto: NTB scanpix

Det befant det seg rundt 6000 personer i turistbygda da Trude Espås forsvant. I all hovedsak var det turister og utlendinger. Dette vanskeliggjør etterforskningen for politiet. Tusenvis av vitneavhør har vært tatt og Kripos er fortsatt involvert i saken, og bistår fra tid til annen. Saken har også vært mye omtalt i mediene både i inn- og utland, men den mangler fortsatt en løsning.

TV 2 meldte denne uken at politiet har personer uten alibi som de mener er interessante.

Til NRK utdyper Skovly at dette ikke er noen nye personer, de har vært interessante for politiet i flere år.

– De som vi mener er interessante, de er norske, sier Skovly. Han vil ikke si noe mer om hva som gjør at politiet har ekstra fokus på disse personene.

Samtidig vil ikke påtalelederen utelukke andre. Blant annet vil politiet gjerne fortsatt snakke med en tysktalende mann som spurte ei annen kvinne som befant seg i Geiranger om klokka.

Denne fantomtegningen er laget etter beskrivelsen som ble gitt av en tysktalende mann som var i Geiranger da Espås forsvant. Foto: KRIPOS VIA SMP / NTB scanpix

– Denne personen har vi ikke fått identifisert, og vedkommende har vært i området i det aktuelle tidsrommet, så han er fortsatt interessant for politiet å prate med, sier Skovly.

Skovly har også deltatt på det tyske krimprogrammet «Aktenzeichen XY ungelöst» for å prøve å komme videre i etterforskningen. Det var 800 tyskere i Geiranger da Espås forsvant og Skovly deltok i programmet blant annet for å se om de kunne få info om den tysktalende mannen de har etterlyst. Men heller ikke dette førte politiet videre.

Skal gå gjennom dokumenter i saken

Nå er advokat John Christian Elden satt på den uoppklarte saken etter ønske fra Trude Espås' mor, ifølge TV 2.

– Det preger henne at drapet på datteren ikke er oppklart, sier Elden til TV 2.

John Christian Elden er oppført som bistandsadvokat for moren til Trude Espås. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool / NTB

Han skal nå gå gjennom 25.000 sider med politidokumenter i saken. Til NRK sier Elden at de vil se om der kan ligge spor som ikke er blitt fulgt godt nok opp, eller om der finnes tekniske spor som kan gi flere svar nå enn det teknologien i 1996 kunne.

– Vi ønsker å snu bunken og se på dokumentene med 2021-øyne, sier Elden. Han påpeker at andre drapssaker er blitt løst ved å gå gjennom alle dokumentene på nytt.

– Tror du svaret på drapsgåten kan ligge i disse dokumentene?

– Ja, jeg tror det, ut fra hvor omfattende undersøkelser som er foretatt, sier Elden.

Håper hemmeligheten tynger gjerningsmannen

Skovly har heller ikke gitt opp troen på en løsning og mener folk fortsatt kan sitte på informasjon som kan føre dem videre i saken. Medieomtale av drapsgåten har resultert i utallige tips i løpet av den lange drapsetterforskningen.

Det befant seg ca. 6000 personer i Geiranger den dagen Trude Espås forsvant. Det gjorde etterforskningen vanskelig. Foto: Astri Husø / NRK

– Vi har jo sagt at det kan finnes bilder som ikke nødvendigvis viser noe overgrep eller noe slikt, men som kan vise en person som har oppholdt seg i nærheten av henne. Det var stor trafikk forbi denne steinen, sier Skovly.

Også de som sitter på informasjon som de er redd vil inkriminere dem selv oppfordres til å stå frem. Etter 25 år vil ikke dette straffeforfølges.

– Det er selve drapshandlingen som ikke foreldes, men en som sitter med noe informasjon, eller har gitt noen bistand av en eller annen sort, dette vil være foreldet, opplyser Skovly.

Skovly håper også at oppmerksomhet rundt saken skal være en påkjenning for gjerningsmannen. Politiet fikk på et tidlig stadium av saken opplyst fra svenske profilører at mye oppmerksomhet kunne føre til et større press på gjerningsmannen og at vedkommende kunne få et behov for å snakke om drapet.

– Det er en tung hemmelighet å gå og bære på, og plutselig så kan en person betro seg eller forsnakke seg. Det er det vi håper på, sier Skovly.