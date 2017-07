Trude Espås blir hovedsak i tysk krimprogram

Det populære krimprogrammet «Aktenzeichen XY ungelöst» skal sendes på tysk tv onsdag kveld, skriver tv2.no.

Ny teknologi har gitt politiet nøyaktig tidspunkt for drapet på 20-åringen fra Orkanger, som ble drept i Geiranger i 1996, og det er denne informasjonen som skal presenteres i programmet.

– Tidligere har vi operert med en time pluss minus for når drapet fant sted. Nå vet vi at Trude satt på steinen klokka 1720 og vi vet at hun var borte fra steinen klokka 1726, forteller politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt, til tv2.no.

Politiinspektør Yngve Skovly leder etterforskningen av drapet på Trude Espås. Han skal selv være gjest i det direktesendte programmet som sendes på tysk tv i kveld. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / nrk

Uløst gåte

Bildene fra saken er gått gjennom på nytt, og de er skannet med ny teknologi, opplyser Kåre Skare Lystad, som er IKT-ingeniør ved etterforskningsseksjonen på Ålesund politistasjon, til kanalen.

En ny animasjon av farten på ferja ut fra Geiranger sammen med gjennomgangen av bildene har vært viktig med tanke på å fastslå drapstidspunktet.

– Vi vet at det var mange tyske turister i Geiranger drapsdagen. Kanskje noen kan identifisere den tysktalende personen vi har forsøkt å få kontakt med, og det kan være noen som sitter på bildemateriale som kan brukes, sier politiinspektøren.

Trude Espås gikk fra hotellet der hun jobbet i Geiranger og satt seg på en stein ved fjorden torsdag 8.august. Etter elleve dager ble hun funnet voldtatt og drept i utkanten av turistbygda på Sunnmøre. Saken er fortsatt en gåte for politiet.