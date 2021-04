Vi får tilbake over 30 milliarder skattekroner

Skatteetatens foreløpige beregninger viser at 2,7 millioner har betalt for mye skatt.

De får tilbake til sammen 32,4 milliarder kroner.

Sjekk tallene nøye

Dette er altså bare foreløpige tall. De ekte tallene kommer først når alle har sjekket og endret skattemeldingen.

– Dersom du ikke leverer skattemeldingen, men lar den blir levert automatisk ved fristen, får du skatteoppgjøret tidligst i juni, forklarer skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– Husk å sjekke at opplysningene stemmer. Fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, oppfordrer skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Fem millioner har fått skattemeldingen fra 16. mars til 7. april. Ikke alle har åpnet den.

Synes det er vanskelig å sjekke tallene Skatteetaten har ført opp? Den enkleste løsningen er å bruke fradragsveilederen.

– Den er genial og enkel. Du trenger ikke vite alt om økonomien din og alle fradrag du ikke har fått med deg. Fradragsveilederen forteller deg hvilke fradrag som passer, og det tar bare et minutt, sier siviløkonom Siw Slevigen.

Jo kjappere du åpner skattemeldingen og sjekker, desto raskere kan du få penger til gode inn på konto.

Restskattrekord?

De siste årene har omtrent 800.000 nordmenn betalt restskatt.

Denne gangen er det over en million.

De skylder foreløpig 24,3 milliarder kroner. Årsaken er trolig koronasituasjonen.

Rekordlav boligrente møtte oss tidlig i 2020.

Det betyr mindre renteinnbetalinger enn skattekortet ditt er basert på .

. Dessuten har mange vært mye på hjemmekontor.

– Lavere rente og færre reisedager har trolig gitt baksmell til ganske mange, sier Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen.

Skatteetaten tror også dette er årsaken.

– Har du reist til jobb i hele eller deler av 2020 akkurat som du pleier, må du selv fylle ut opplysninger om dette i skattemeldingen, skriver Schanke Funnemark i en pressemelding.

I 2019 fikk 284.548 personer fradrag for reiseutgifter.

I år har Skatteetaten fjernet forhåndsutfyllingen av reisefradrag i skattemeldingen.

Restskatt uten renter

En gladmelding til den kjipe baksmellen er at den heldigvis er billigere enn noen gang.

– I år, for første gang, er det 0,0 prosent rente på restskatten, sier Rolf Lothe.

Det betyr at du kan vente helt til siste frist med å betale baksmellen, uten at det blir dyrere for deg.

Fristen for å betale restskatten er for de fleste 20. august. Skylder du mer enn 1000 kroner deles beløpet i to fakturaer.