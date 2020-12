Tøymunnbind-tipset som dreper koronaviruset

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bruker du tøymunnbind, vet du nok at det må vaskes mellom hver bruk.

Det eneste rådet fra Folkehelseinstituttet (FHI) er å vaske tøymunnbind på 60 grader i vaskemaskin.

Likevel er det andre metoder som sies å være mer lettvinte og tidsbesparende. Vi har fått fire fagfolk til å vurdere dem.

1) 60 graders vask

Foto: Sara Høines / NRK

Påstand: 60 graders vask i vaskemaskin sørger for at viruset dør.

– Viruset ødelegges når det blir utsatt for varme over 56 grader i 30 minutter, forklarer Susanne Dudman. Hun er spesialist i mikrobiologi ved Universitetet i Oslo.

Denne metoden brukes i laboratorier for å uskadeliggjøre SARS-CoV-2.

– Såpe bidrar også til å bryte ned membranen og destabilisere viruset, sier Gunnveig Grødeland. Hun er virusforsker ved Oslo universitetssykehus.

Det finnes godkjente studier som viser at metoden er effektiv.

Derfor er dette den eneste metoden som er anbefalt av FHI. Det opplyser seksjonsleder Hanne-Merete Eriksen-Volle i en e-post til NRK.

2) Kokende vann

Foto: Su Thet Mon / NRK

Påstand: Viruset dør ved 60 grader. Da dør viruset også i kokende vann.

– Kokende vann er tilgjengelig for de aller fleste. Det kan brukes på alle tekstiler, også ull. Det er også i tråd med Verdens helseorganisasjonens anbefalinger, sier SIFO-forsker Ingun G. Klepp.

Dudman mener tøyet ikke blir ordentlig vasket på denne måten.

– For å få rengjort det etter bruk, må det vaskes med såpe i minst 60 graders varmtvann, sier hun.

FHI anbefaler heller ikke denne metoden. De mener det er uvisst om tøyets evne til å stoppe dråpesmitte, vil ødelegges ved koking.

3) Desinfeksjonsmidler

Foto: Su Thet Mon / NRK

Påstand: Desinfeksjonsmidler dreper viruset. Derfor kan du spraye munnbindet etter bruk og henge det til tørk.

Dette er en veldig dårlig ide, ifølge alle ekspertene.

– Du bør ikke dynke eller spraye tøy som skal dekke nese og munn. Det kan være helseskadelig, sier Dudman.

Heller ikke Klepp anbefaler denne metoden.

– Alle former for kjemikalier må vaskes godt ut før bruk. Luften du trekker inn gjennom munnbindet, skal ned i lungene, sier hun.

Da journalisten testet denne metoden, ble undertegnede svimmel og nesten litt brisen.

4) Til tørk

Foto: Su Thet Mon / NRK

Påstand: Viruset vil dø av seg selv når man henger det til tørk.

Undersøkelser har vist at viruset kun overlever mellom 24 timer til tre dager på ulike overflater.

SIFO-forsker Klepp mener derfor at dette er en praktisk og enkel metode.

– «Karantenetiden» bør bygge på dokumentert kunnskap om virusets mulighet til å overleve. De må selvsagt vaskes om de er blitt skitne, sier Klepp.

Hun mener det er opp til FHI å komme med retningslinjer på hvor lenge ulike materialer bør ligge til tørk. Det avhenger nemlig av temperatur, luftfuktighet og tøymateriale.

– Dessverre har vi ikke anledning til å vurdere alle detaljer for effekt av ulike metoder for ulike typer materialer, svarer Eriksen-Volle i FHI.

Derfor anbefaler de kun vask på 60 grader for å være på den sikre siden.

5) Strykejern

Foto: Su Thet Mon / NRK

Påstand: Viruset dør ved høy varme, så da vil viruset dø når det blir utsatt for høy varme fra strykejern også.

– Dette er en metode som kan sikre at munnbindet blir klar til bruk på få minutter. Det finnes generell dokumentasjon som viser at korona uskadeliggjøres ved høyere temperaturer, sier Klepp.

De tre andre ekspertene anbefaler derimot ikke strykejern fordi det ikke finnes god nok dokumentasjon på nettopp denne metoden.

– Såpe bidrar til å bryte ned viruset. Derfor gir det ikke samme effekt å stryke som å vaske munnbindet, selv om temperaturen skulle være det samme, sier Grødeland.

6) Fryseren

Foto: Su Thet Mon / NRK

Påstand: Du kan inaktivere koronaviruset ved å fryse det ned i noen dager.

Alle ekspertene NRK har snakket med, slår fast at viruset ikke dør ved nedfrysing.

– Det er dokumentert at virus i munnbindet vil fortsatt kunne være levedyktig og smittsomt. Dessuten trenger munnbindet såpevask etter bruk, sier Dudman.

Konklusjon

Det er ingen tvil blant fagfolk om at 60 graders vask er den sikreste metoden for å rengjøre tøymunnbind.

Seniorforsker Ingun G. Klepp har tidligere vært kritisk til anbefalingen. Hun bestrider ikke effektiviteten, men mener det er for upraktisk.

– Det er lite trolig at dette rådet vil bli fulgt av alle. Det er miljøbelastende og ikke alle har tilgang til vaskemaskin, sier Klepp.

Hun viser til WHOs anbefalinger. Her står det at man kan koke, vaske på lavere temperaturer og dynke munnbindet i klor.

De andre fagfolkene utelukker ikke at det er en sannsynlighet for at det finnes andre effektive metoder.

– Det er en forskjell om du vet at noe funker, eller om noe muligens, kanskje, potensielt kan funke. Vil du være sikker på at du tar knekken på viruset, så bør du følge FHIs anbefaling, sier Grødeland.