Slik blir du kvitt dugg på brillene

Mange steder i landet er det nå lokale påbud om bruk av munnbind.

Alle i Oslo bruke det på offentlige steder både inne og ute, der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

Nå som det blir kaldere i lufta, byr dette på ekstra problemer for de som bruker briller.

Halise Dinc (54) kjenner godt til problemet med duggete briller når hun går med munnbind.

– Det er verst når jeg puster hardt eller går på en varm buss når det var kaldt ute, sier Dinc.

Dugg oppstår når munnbindet er for stort og dermed ikke sitter helt tett. Luft kommer ut gjennom toppen og opp til brillene.

Dugg gjør det vanskeligere å se, og mer ubehagelig å gå med munnbind over lengre tid. Foto: Su Thet Mon / NRK

– Lufta vi puster ut, er varmere enn den lufta vi puster inn. Når fuktigheten i luften kondenserer på de litt kaldere brilleglassene, blir det dugg, sier Hans Torvald Haugo, fagsjef hos Norges Optikerforbund.

– Heldigvis så finnes det noen råd som hjelper, skriver Hanne-M. Eriksen-Volle i Folkehelseinstituttet i en e-post til NRK.

Gode råd mot dugg på brillene

FHI anbefaler først og fremst å velge et munnbind med god passform for ditt ansikt.

Du bør også sørge for at munnbindet er festet ordentlig og at brillene ligger utenpå munnbindet.

En jente strammer strikkene ved munnbindet slik at den skal bli strammere Slik strammer du engangsmunnbindet hvis det er for stort Foto: Sara Høines

Noen leger teiper fast munnbindet øverst over nesa for å forsikre seg om at det er tett under operasjon. Haugo anbefaler ikke dette til vanlige mennesker, og i hvert fall ikke til daglig bruk.

– Det kan funke godt de første gangene, men huden kan bli veldig sår. Over lengre tid kan dette gjøre mer skade enn nytte, sier Haugo.

Han anbefaler heller å bruke engangsmunnbind som har bøyelige aluminium- eller ståltråd over nesa, slik at man kan sørge for at munnbindet sitter godt.

– Det er mulig å gå innom hos optiker for å justere på brillene slik at det blir behagelig å ha på seg munnbind. Så kan man justere tilbake når vi ikke lenger må bruke munnbind, sier han.

Tips fra internett som funker

På diskusjonsforum og sosiale medier deles også andre tips som skal løse problemet.

Her anbefales det å vaske brilleglass med såpevann eller barberskum. Det selges også ulike antiduggspray og midler som skal forhindre kondenseringen.

Vi har prøvd noen av tipsene og resultatene er lovende.

Serviett-trikset

En kvinne bretter sammen en serviett og plasserer den i munnbindet før hun tar på seg brillene Slik bruker du en serviett for å unngå dugg på brillene Foto: Su Thet Mon

Brett en bit av en serviett i en tynn stripe.

Legg den øverst i munnbindet.

Servietten skal sørge for at det blir tettere i munnbindet og trekke til seg den fuktige luften som skaper dugg.

Konklusjon: Dette trikset funker veldig bra. Billig, enkel og lett tilgjengelig ettersom du alltids kan ha med deg en pakke med servietter i lomma.

Barberskum-trikset

Hender som vasker brilleglass med barberskum. Så tar en kvinne på seg munnbind og briller. Puster ut for å se om det blir dugg. Det blir ikke dugg på brillene. Vi tester om barberskum kan hjelpe mot dugg på brilleglassene Foto: Su Thet Mon

Vask brilleglassene med barberskum

Skyll av og tørk med mykt papir

En usynlig hinne skal danne seg og forhindre dugg

Konklusjon: Det ble minimalt med dugg på brilleglassene. Hvis du i tillegg har et munnbind som sitter godt på ansiktet, så kan du si farvel til den plagsomme duggen. Ulempen er at det ikke er like tilgjengelig som serviett-trikset fordi du må ha tilgang til barberskum og en vask. Bonuspoeng for at brillene ble skinnende rene og luktet godt!

Såpevann-trikset

Hender som vasker brilleglass med såpe. Så tar en kvinne på seg munnbind og briller. Puster ut for å se om det blir dugg. Det blir ikke dugg på brillene. Vi tester om såpevask kan hjelpe mot dugg på brilleglassene Foto: Su Thet Mon

Samme prinsipp som barberskum-trikset.

Konklusjon: Denne funket dårligst av alle de tre triksene vi testet. Det ble mindre dugg på brilleglassene, men barberskummet funket bedre. Ulempen er at du må ha tilgang til vask og såpe, men dette finnes jo på de fleste toaletter. Dette er en fin løsning hvis du verken har barberskum eller ansiktsservietter tilgjengelig. Bonuspoeng for at såpevannet også tar knekken på koronaviruset!