Slik kan du bli kvitt suget etter usunn mat

Liv Elin Torheim er professor ved samfunnsernæring på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er også leder av Nasjonalt råd for ernæring. Foto: Sonja Balci / HiOA

– Mange blir hekta på salt, sukker og fett i jula. Det er rett og slett slik vi er skapt. I tidligere tider trengte vi denne energien for å overleve, og nå kjemper vi mot genene våre, sier Liv Elin Torheim, professor ved samfunnsernæring på Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Søtsaker gir oss velbehag, derfor er det så vanskelig å la godteriskåla stå, bekrefter Maren Kvalvaag-Westad, ernæringsrådgiver i Health Connection.

Her er tipsene til deg som vil kutte ned på usunn mat etter jula:

1. Ikke ha søtsaker i huset

FRISTELSE: Har du ikke godteri liggende i huset, vil det også være enklere å stå imot fristelsen. Illustrasjonsfoto. Foto: Astrid Engen / NRK

Torheim forteller at kombinasjonen søtt, salt og fett er vanskelig å motstå for mange. Og har du spist mye av denne maten over en periode, er det ekstra krevende å stå imot.

– Det er det lett å la seg friste, men heldigvis finnes det teknikker som kan hjelpe, sier Torheim.

Ett av rådene er å kvitte seg med alt av julekaker og snop. Har du det ikke liggende i huset, vil det også være enklere å stå imot søtsuget.

– Dermed er det ikke lurt å kjøpe inn i store mengder når det er søtsaker på tilbud, i den tro at du skal spare penger. Det er bedre å heller kjøpe litt og kose deg med det av og til, sier hun.

2. Kutte gradvis

JULERIBBE: Det er mye salt i julemat, men om du er vant til lite saltinntak ellers i året, er det lettere å kutte ned etter jul. lIllustrasjonsfoto. Foto: Astrid Engen / NRK

– Julematen er helt utrolig salt, så noen og enhver trenger å gå på «saltavvenning» nå, sier Torheim.

Hun forteller at saltinntak er en vanesak, og har du spist for mye salt i løpet av mange år, kan det være lurt å ikke slutte for brått.

– Husk at man blir mindre sensitiv til saltsmak med alderen, og at røykere gjerne kjenner mindre saltsmak, bemerker hun.

Om du kutter gradvis, vil trangen etter salt vil gå over etter en periode.

– Men mange opplever det som en overgang, og har for eksempel ikke lyst til å slutte å salte egget sitt. Det kan hjelpe å bruke pepper i stedet, tipser Kvalvaag-Westad.

Ifølge ekspertene bør du være oppmerksom på saltinnholdet i bearbeidet mat.

– Det gjelder både brød, kjøttpålegg og ferdige middagsretter. Se etter nøkkelhullet når du handler, råder Torheim.

3. Finn erstatninger

– Når du fyser på kaker og godteri, bør du heller velge frukt, bær og urter, anbefaler Kvalvaag-Westad.

Kanel er også et godt alternativ.

– Prøv med litt kanel på appelsinen, i smoothien og selvfølgelig på grøten. Smaken av kanel vil dempe søtsuget, påpeker hun.

Liv Elin Torheim anbefaler å spise grønnsaker til alle måltider.

– Løk, hvitløk, kålrot, bønner og linser er billig og godt. Spis kjøtt med måte, og ikke hver dag. Velg gjerne hvitt kjøtt. Ha gjerne to vegetardager og tre dager med fisk i uka, oppfordrer professoren.

4. Lag en plan

JULEGODT: For noen fungerer det å ta en pause fra snopet, for så å innføre for eksempel lørdagsgodt. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Det er lurt å sette seg mål om du ønsker å endre kostholdet.

– Skriv gjerne ned og ha det tilgjengelig slik at du ser det. Lag en plan for hva du skal gjøre når du får lyst på noe godt, sier Kvalvaag-Westad.

På denne måten er du forberedt når søtsuget kommer. Men husk at det er rom for individuelle forskjeller.

Én teknikk er å spise litt søtsaker av og til, men ikke for mye.

– Det er ikke alle som klarer å kutte helt ut, og det må være rom for alt. Det viktigste er at du spiser sunn og variert mat til daglig, med mye grønnsaker, frukt og grovt korn, sier Torheim.

5. Vent litt før du gir etter

LUFTETUR: Går ut en tur når lysten på godsaker melder seg. Det kan hjelpe. Illustrasjonsfoto. Foto: Anette Torjusen / NRK

Vente litt før du gir etter før lysten på noe godt. Går du en kveldstur på 20 minutter, kan trangen etter søtsaker ha gitt seg når du kommer tilbake.

– Du får kanskje tankene over på noe annet og behovet for noe godt forsvinner. Du bør også lære deg forskjellen hva som er sult og hva som er søtsug, avslutter ernæringsrådgiveren.