Slik får du en drittdag til å skinne

Noen ganger våkner vi i dårlig humør, er trøtte og umotiverte. Det er mørkt og kaldt, slaps eller hålkeføre. Vi kanskje stresser og føler at vi ikke strekker til.

– I de fleste situasjoner er det likevel gode muligheter for å oppleve glimt av glede og snu dagen, sier Ragnhild Bang Nes, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

– Det er helt naturlig at ikke alle dager er like gode og heldigvis er det slik. Hvis vi hadde seilet på en rosa sky hele livet så hadde vi kanskje ikke oppfattet hvor rosa skyen faktisk er, sier Karoline Hofslett Kopperud, førsteamanuensis ved OsloMet.

Her er tips til hvordan du kan snu en dårlig dag.

1. Stå opp, ikke kjenn etter

For å hanskes med en dårlig dag, er det viktig at du kommer deg opp uansett. Foto: Anette Torjusen / NRK

Det er ingen tvil om at vi her i den mørkeste årstiden føler oss noe nedstemt og trøtte, enten vi er hjemme eller på jobb, sier Hans M. Nordahl, professor i medisinske atferdsfag ved NTNU.

– Om du våkner om morgenen og kjenner at du ikke har ork, så er det det vanlige for oss alle. Jeg har sjelden hørt at man kan våkne opp å være umiddelbar klar for dagens dyst. De fleste føler seg som et vrak og umotivert de første minuttene etter oppvåkning, sier han.

Hans viktigste råd er følgende:

– Ikke kjenn etter. Ikke vurder ditt energinivå eller om du har ork i denne situasjonen. Stå opp av sengen og følg planen for dagen. Skal man ligge å kjenne etter den gode følelsen, kan det ta tid da man lett begynner å gruble lenge på om man har ork til å stå opp eller ikke.

2. Rør kroppen og få dagslys

Fysisk aktivitet er en klar vinner hvis du sliter med en drittdag. Foto: Anette Torjusen / NRK

Det er ofte viktig å skape litt variasjon og gjøre noe annerledes, sier Ragnhild Bang Nes.

– Det kan være vanskelig å snu tankene. «Tenk positivt» kan ofte virke nesten provoserende, eller umulig. Men positive følelser oppstår gjerne av gode aktiviteter. Fysisk aktivitet setter i gang kroppen og endrer humøret.

Hun sier du kanskje kan smette inn en treningsøkt i løpet av dagen, hoppe av bussen to holdeplasser før jobb eller skole, ta trappen i stedet for heisen eller en tur i parken.

Karoline Hofslett Kopperud sier at en av de enkleste tingene man kan gjøre for å påvirke en «lykkefølelse», er nettopp bevegelse.

– Få med deg litt dagslys eller måneskinn og rør kroppen. Dagslys og fysisk aktivitet vekker hjernen i langt større grad enn tenkning og mental arbeid, sier Nordahl.

3. Vær sammen med andre

Det er viktig å opprettholde et sosialt liv, selv om man føler seg tiltaksløs. Hva med å invitere noen over på middag? Foto: Anette Torjusen / NRK

Kontakt med andre er noe av det som har den største effekten på hverdagsglede for de fleste, sier forskeren ved Folkehelseinstiuttet.

– Kan du planlegge noe hyggelig med andre enten i dag, i helgen eller neste uke? Invitere noen til middag, kaffe eller lunsj på jobben?

Å gjøre noe hyggelig med eller for andre, letter ofte humøret.

– Og det å gi, bidra, og glede andre, gir også glede for en selv. Noe så enkelt som blikk-kontakt, et smil til en annen eller en hjelpende hånd, kan snu en tung dag både for en selv og andre, sier Ragnhild Bang Nes.

Det er viktig å være sosial og besøke venner selv om man ikke alltid føler særlig overskudd, mener Nordahl.

– Oppretthold de sosiale rutinene dine, de betyr svært mye for gode følelser, trygghet, kos og motivasjon.

4. Legg merke til ting rundt deg

Gled deg over en deilig kopp kaffe. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Ved å være oppmerksom, til stede i øyeblikket og omgivelsene snur jeg ofte selv en utfordrende dag, sier Bang Nes.

Hun sier at enkle grep som å lytte på musikk, er en god ide.

– I går satset jeg selv på høylytt Bach i bilen med umiddelbar effekt.

Legg ekstra godt merke til hva du har rundt deg, er hennes oppfordring.

– Lyden av snø eller slaps under fotsålene, dagen som lysner eller smaken av kaffe.

5. Let etter løsninger

Bruk de negative tankene til noe konstruktivt. Foto: Anette Torjusen / NRK

Uansett hvor tung dagen er, så er det også viktig å vite at negative følelser også kan være bra for oss.

– Negative følelser har en verdi for både prestasjoner og kreativitet, så det er kanskje ikke alltid så lurt å tvinge bort de dårlige dagene eller løpe fra negative følelser, sier Karoline Hofslett Kopperud.

Har du en tung dag med mye negativitet, bør du bruke de følelsene til å finne en løsning.

Grubler du mye i mørketiden? Det er helt normalt, men prøv å unngå det hvis du kan. Foto: Anette Torjusen / NRK

NB. Hvis du begynner å føle deg deprimert, er det viktig å kontakte lege.