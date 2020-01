Slik blir du rå på nettsalg

Gjenbrukssalg er bra både for selger, kjøper og miljøet. Og det finnes nesten ingen grenser for hva du kan finne på nett.

Her er ekspertenes triks for å selge brukte ting privat.

1. Gode bilder

Ducileia Laurindo fra Fretex Grønland er opptatt av et helhetlig bilde på Instagramkontoen deres. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– Folk er oppmerksomme på følelsen i bildene, så legg gjerne til passende elementer. Tenn et lys ved serviset, sett roser i vasen og kanskje noen magasiner ved et par briller, forteller Ducileia Laurindo fra Fretex Grønland.

De vil at folk skal se annonsene deres og få lyst til å kjøpe ting uten å tenke over at de er brukt.

Ta bildet av det du skal selge et sted produktet tar seg best ut. Ofte er det utendørs i naturlig lys.

Knipser du tingen inne, bør du finne et passende sted og fjerne forstyrrende elementer. Sørg for at bildene er klare, og legg ut flere bilder så for eksempel sofaen blir vist fra alle sider.

– Ta både oversiktsbilder og detaljbilder. Har tingen du selger noen skader, ta bilder av dem også, anbefaler Camilla Harbu Bielecki, som driver vintagebutikken Tidstypisk.

2. Ikke på kleshenger

Det er veldig mye klær til salgs.

Uansett hva slags tøy du selger, er det verdt tiden å ta bilder av plaggene på en kropp fremfor liggende på gulvet.

– Når du skal kjøpe brukt tar du ofte avgjørelsen kun ut fra bilde. Vi tar alltid på oss plaggene før vi tar bilde. Det viser mye bedre hvordan varen egentlig ser ut, forteller Laurindo.

Selger du plagg du har vokst fra, kan du få andre til å være modell.

Skal du selge klær ser de best ut på bilder hvis du tar dem på deg. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

3. God beskrivelse

Vær ærlig og hold avtaler, vær blid og grei, samt bittelitt serviceminded når du kjøper og selger, så blir steder som Finn så mye hyggeligere, sier Camilla Harbu Bielecki fra vintagebutikken Tidstypisk. Foto: Camilla Harbu Bielecki

– Mange har autosøk på Finn. Da er det lurt å bruke de ordene folk har autosøk på. Selger du en lenestol i skinn med vippe- og snurrefunksjon, så skriver du det, og ikke bare "stol selges", beskriver Harbu Bielecki.

Forsøk å få med mest mulig relevant informasjon om produktet. Kjøperen skal ikke sitte igjen med spørsmål etter å ha lest annonsen.

Det er også viktig med en god beskrivelse av tilstand, produsent og merke, samt butikkpris hvis tingen er ny.

– Få med mål, spesielt på møbler, og størrelser på klær. Eventuelle bruksspor eller skader må også oppgis i annonsen, slik at kjøper ikke føler seg lurt, understreker Camilla Harbu Bielecki.

Flere annonser låner bilder fra originalsalgsstedet. Det er likevel viktig med egne bilder, så eventuelle kjøpere ser hvilken tilstand produktet har i dag.

– Du trenger ikke å ha så fancy språk i annonsen, med mindre du har som mål at Finn skal plukke opp annonsen og dele den på sin Facebook-side. Det kan være gøy om annonsen din går viralt, men det viktigste er jo at du får solgt det du skal. Det vil si at du må ha en annonsetekst som treffer potensielle kjøpere, skisserer hun.

4. Riktig pris

Prising av brukte ting er ikke alltid like lett. Selger du en sjelden vare og har god tid og lagringsplass, kan du vente lenge på rett kjøper.

Skal du selge noe raskt, er det lurt å legge deg litt lavere i pris enn andre som selger det samme.

– Finnes tingen du skal selge fortsatt i butikk er det greit å ta utgangspunkt i utsalgsprisen, og vurdere din pris ut fra bruksslitasje, foreslår Camilla Harbu Bielecki.

Sjekk også hva lignende ting ligger ute for, og hvor lenge disse annonsene har ligget ute.

– Det kan være fristende å ta en høy pris fordi du ser at andre selger sine ting dyrt, men markedet bestemmer. Skal du selge gamle møbler med mye bruksspor, bør prisen naturlig nok være lavere enn samme type møbler som er blitt proft restaurert, påpeker hun.

Fire eksempler på bilder i salgsannonser:

Ta både oversiktsbilder og detaljbilder. Har tingen du selger noen skader, ta bilder av dem også, oppfordrer Camilla Harbu Bielecki. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK Det er kjempeviktig å ha med mål, spesielt på møbler, sier Camilla Harbu Bielecki. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK Ta bilder i godt lys, gjerne utendørs, råder Ducileia Laurindo. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK Ting bør selges når det er riktig sesong, anbefaler Ducileia Laurindo. Foto: Karina kaupang Jørgensen / NRK

5. Timing

Fretex tenker mye på sesongen når de legger ut varer, men også hva som er trenden hos andre.

– Det endrer seg fort. Det som var aktuelt for tre måneder siden er kanskje ikke så aktuelt nå. Det er lurt å følge andre gjenbruksbutikker og se hva folk vil ha, råder Ducileia Laurindo.

Så sier det seg selv at det er lettere å selge sykler og ski når det er sesong for det.

– Når på døgnet du legger ut annonsen har ikke så mye å si, så lenge du har med gode stikkord som gjør at folk får treff på annonsen i autosøk, sier Camilla Harbu Bielecki.

Nettstedet Finn sier selv de har flest besøkende på kveldstid, og spesielt søndagskvelder.

– Hvis du legger ut på den dagen med mest trafikk, konkurrerer du også med flere selgere. Det kan også være en strategi å legge ut på en annen dag der det er færre som legger ut ting for salg, opplyser Kathrine Opshaug Bakke, produktdirektør, FINN torget.

6. Oppførsel

– Avtaler du gjør på for eksempel Finn og Tise er bindende. Det vil si at dersom du har gjort en avtale med noen om pris og kjøp/salg, så må du holde den selv om du skulle få et høyere bud etterpå. Her synder fryktelig mange. Jeg har selv sittet i bil på vei for å hente en vare jeg har avtalt å kjøpe, når selger plutselig ringer og sier hun har solgt tingen til noen andre i stedet fordi de tilbød mer penger, sier Camilla Harbu Bielecki.

Selv om nettstedet du bruker er gratis må du vise normal folkeskikk og ha respekt for andres tid.

– Be om fullt navn og telefonnummer til den du inngår avtale med, så kan du enklere få tak i dem dersom du skulle bli forhindret. Det er også dårlig gjort å droppe en avtale da selger kan ha mistet andre potensielle kjøpere og kanskje må starte salgsprosessen helt på nytt, legger hun til.

7. Skattefritt

Det finnes ingen klar regle for hvor mye du kan tjene på salg på nettsteder, men pengene du får inn er som regel alltid skattefrie.

Som hovedregel må du betale skatt dersom du tjener på et salg, men Skatteetaten viser til et unntak for salg på Finn, Tise og andre liknende nettsteder.

– Sofa, bord, sykler og andre ting du har hatt hjemme og brukt privat og selger videre må du ikke skatte av, sier Ole Vincent Jebsen, seksjonssjef i Skatteetaten.

Lever du av slike salg og tjener tilnærmet en månedslønn må du nok skatte. Men småsalg nå og da, som sykler, barnevogner, møbler og annet du ikke lenger bruker kan du fint selge skattefritt.