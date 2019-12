Derfor selger Fretex jakker til 10.000 kroner

«Hva skjedde med at bruktbutikker først og fremst skal være til støtte og hjelp for dem som trenger det?»

Det spurte Hanne Myrvang om i NRKs artikkel, der hun reagerer på de høye prisene hos Fretex mandag.

Hun er ikke den eneste som reagerer på at bruktklær ikke er det en gang var.

Hanne Myrvang trodde hun så feil da hun så prislappen på Fretex. Foto: Kari Skeie / NRK

«Lenge siden jeg sluttet å handle på Fretex, man får nye klær for billigere penge, både på H & M, Cubus og KappAhl. Er ikke snakk om å lage en stor sak om det, men når brukte ting prises høyere enn det man får nytt, syns jeg det er lov å reagere.»

«Jeg har slutta å kjøpe på Fretex, for dyr når jeg kan handle nytt og ubrukt til samme pris.»

Dette er to kommentarer fra vårt kommentarfelt på Facebook under artikkelen, men ordlyden er en gjenganger. Folk synes prisene på bruktklær er for høye.

Denne vinterkåpen var priset til 9999 kroner på Fretex i Bodø. Flere reagerer nå på prisene, og forteller om sine erfaringer med bruktkjeden. Foto: Hanne Myrvang

Tøffere konkurranse i dag enn før

Kristin Hareide, som er kjedesjef for Fretex-butikkene, har forståelse for at folk reagerer når de mener ting er urimelig høyt priset, men forteller at de sliter med å konkurrere på pris med de store kleskjedene i dag.

– Vi er avhengige av å selge varene vi også for å generere inntekter til Frelsesarmeens sosiale arbeid innen bl.a. rusomsorg og eldreomsorg i Norge . Det betyr at vi òg må følge med på prisene som er i markedet.

Den største utfordringen, sier Hareide, er å matche prisene hos de store kjedene som rabatterer varene sine.

Hvordan jobber Fretex og Frelsesarméen? Ekspandér faktaboks Fretex er eid av Frelsesarmeen. Forskjellen på Fretex og Frelsesarmeen sitt arbeid er ifølge Hareide dette: – Fretex bidrar inn til frelsesarmeen for at de skal kunne gjøre det sosiale arbeidet de gjør. Gjennom oss er frelsesarmeen med på å bidra med at de som trenger det, får det de trenger, mens vi skal være en forlenget arm ved å være noe for flere. Hareide forklarer at ti prosent av omsetningen fra bruktklær går til Frelsesarmeens sosiale arbeid i Norge. Dette tilsvarer rundt 30 millioner kroner i året. Fretex har som mål at mennesker skal få og beholde arbeid. Tall fra 2018 viser at Fretex hadde en omsetning på 584 millioner kroner. Fretex har 50 butikker og 3000 innsamlingsbokser landet over. Antall ansatte ligger på 636 ordinære ansatte, mens jobbsøkere som er formidlet til arbeid ligger på 1365 og 158 til utdanning. Kilde: fretex.no

Utgangspunktet er at Fretex prøver å sette prisene til en tredjedel av original salgspris. Selv det er ikke nok lenger.

– Når Hennes & Mauritz har kampanjer med 50 prosent rabatt, så klarer ikke vi å matche de prisene, forklarer Hareide.

Hun sier ta mange er flinke til å tenke på gjenbruk og miljø i det øyeblikket de gir bort klær til Fretex, men at den aller største driveren for folk flest når de skal kjøpe klær er lave priser.

Jakken til 10.000 kroner var ikke det eneste dyre plagget i butikken. Foto: Hanne Myrvang

– Spesiell utvikling

Når prisen på nye klær presses ned til en pris som er lavere enn på bruktklær, må bruktbutikkene tilpasse seg for å flere kunder enn bare de som er ute etter lav pris.

Prisen på klær har de siste årene hatt en veldig spesiell utvikling, ifølge seniorforsker Ingun Grimstad Klepp fra forbruksforskningsinstituttet (SIFO).

– Det skjedde særlig etter 1980-tallet, da klær ble frihandelsvare. Dette er fremveksten av en voldsom masseproduksjon som er dominert av noen få selskaper i hele verden. Det gjør at klærne ikke bare koster mindre enn før relativt sett, men de koster faktisk mindre i kroner enn de gjorde før.

Ingun Grimstad Klepp, seniorforsker i SIFO. Foto: SIFO

Dette systemet kalles «fast fashion» og gjør at ulike motetrender sendes ut raskere og hyppigere enn før, slik at presset på butikkene øker.

Klepp sier det Fretex nå prøver på, er å henvende seg til et bredt utvalg mennesker.

– I Norge er det ulike motiver for å kjøpe brukt. Du har de som vil finne billige klær, og du har de som har råd til hva som helst, men som er på jakt etter det de ikke har fra før. Det Fretex kan gjør er å sortere godt, ta ut noen perler og selge noen ting dyrere, på linje med vintagebutikker.

Mener at de har bruktklær for alle

Hareide mener likevel bestemt at Fretex har klær til priser som er for alle.

– Målet vårt er å ha et bredt sortiment med stor variasjon i varekategorier og priser. Gjennomsnittsprisen på plagg hos oss ligger på 81 kroner. Startprisen er 39 kroner. Det hører til unntakene at det er dyre varer, men det er da det vi vil kategorisere som skatter.