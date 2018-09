Å endre en vane er enklere enn du tror, mener Leif Erik Paulsen.

– Tenk smått og gjør det enkelt. Å endre en vane er ikke komplisert eller vanskelig, men det kan være krevende. Du må belage deg på at det tar tid og du må bruke en del energi, sier Leif Erik Paulsen som driver nettsiden Nye vaner og holder kurs og foredrag.

Her er tipsene til hvordan du endrer de vanligste uvanene:

1. Vil bli flinkere til å trene

Foto: Anette Torjusen / NRK

Vil du begynne å trene, bør du også her gå frem med små skritt.

– Trening er et godt eksempel på at man går for hardt ut. Ikke start med å løpe fem ganger i uken.

Begynner du pent, får du mestringsfølelse som hjelper på motivasjonen. Paulsen har følgende triks:

– Annenhver dag klokken 18 kan du si til deg selv at da skal jeg ta på meg treningstøy og gå utenfor døra. Du står fritt til å gå inn igjen hvis du vil det. Da er sjansen stor for at du går eller løper deg en tur.

De færreste går inn igjen, sier han.

– Senk lista. Si til deg selv at du skal gå i minst fem minutter, men du kan også gå en time hvis du vil, men aldri mindre enn fem minutter. Hvis du da går fem minutter uten å bryte, så klarte du det du bestemte deg for. Det gir en god opplevelse.

En av de vanligste grunnene til at vi ikke klarer å skape varige endringer i vanene våre, er at vi setter målet for langt frem, mener Thunem-Saanum.

– Om vi for eksempel kjøper medlemskap på et treningssenter med tanken «i år skal jeg trene», ender vi ofte med å gi oss etter noen uker eller i beste fall et par måneder – fordi et år er for langt frem i tid. Sett mål for dagen, uken og måneden, når en ny vane skal etableres.

2. Vil være mindre på mobilen

Foto: Anette Torjusen / NRK

En vane består av tre ting. Det er en rutine som går igjen, en trigger som setter den i gang og en belønning, forklarer Paulsen, som holder kurs og foredrag i det å endre vaner.

Du tar for eksempel opp mobilen fordi du kjeder deg. Der har du triggeren. Belønningen er at du har noe å gjøre så du ikke trenger å kjede deg.

– Når vi kjeder oss er det lett å fiske mobilen opp av lomma. Flere synes det er en utfordring å koble av fra mobilen.

Her er hans råd til å være mindre på telefonen:

– La det at du kommer hjem fra jobb eller skole være en trigger for en ny vane og gjør det til en rutine å for eksempel ha den på lydløst eller legg den i en skuff i minst en time. Sjansen for at du skal klare det, øker hvis du lager deg slike regler.

Bygg videre på det, er hans råd.

– Finn en belønning for tiden du ikke er på mobilen. Vær med barna, lag mat og vær nøye med å gi deg selv en klapp på skuldra når du får det til.

Cecilie Thunem-Saanum, foredragsholder og forfatter av boken «Tid til alt», sier mange ønsker å få være utilgjengelig av og til, og hun trener mennesker på dette hver eneste uke.

– Det handler om å våge å velge bort, og det er nok her mange av oss er redd for å gå glipp av noe.

3. Vil spise sunnere

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Jeg har tro på at gode vaner skviser ut dårlig vaner. Si til deg selv at hver dag før lunsj skal jeg spise en frukt, eller at med én gang jeg har stått opp skal jeg drikke ett glass vann. Skap deg en positiv spiral.

Paulsen har tro på at du finner deg noen små og enkle vaner i stedet for å hive deg på vidunderkurer.

– Hvis man gjør det i 30 dager, så begynner vi etter hvert å få en identitetsfølelse på at man er sunn og en mestringsfølelse på at vi gjennomfører. Vi begynner å se på oss selv som flinke til å ta sunne valg. Da slipper du det selvpålagte presset, og ting vil gå lettere, råder han.

Cecilie Thunem-Saanum sier at mange fagpersoner mener det tar det to til fem uker å endre en hverdagsvane, mens andre mener det tar 66 dager.

– Jeg mener at begge deler er riktig. Min erfaring er at enkelte vaner tar det bare en uke å endre. Andre vaner er så omfattende at de krever en stor livsstilsendring, som å legge om kostholdet.

Det kan være både tid- og energikrevende.

– Gamle tankemønstre kan sitte i lenge før hodet vårt automatisk oppsøker den nye situasjonen og ser den som en selvfølge. Da først har du endret en vane.