Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Vi bare må sjekke én gang til Vi hører stadig at vi ikke bør. Likevel dukker mobilen opp rett før leggetid. Hvorfor?

Patrick da Silva Sæther Fotojournalist

Vi sjekker mobilen i gjennomsnitt 150 ganger i løpet av dagen, ifølge en studie fra 2015.

Altså hvert sjette minutt.

Selv om mobilen har vært opp og ned hele dagen, skal det alltid én siste titt til før man sovner. Dette til tross for at vi i årevis har blitt advart mot det blå lyset som påvirker nattesøvnen. Så sent som for to uker siden fikk vi igjen høre at lyset kan påvirke søvnen. Andre mener dessuten at mobilbruken kan ha negativ innvirkning på hukommelsen.

Hvorfor blåser vi i advarslene? Vi har møtt ni personer rett før leggetid og spurt dem.

Mobilen som en bestevenn – Jeg lader mobilen på gulvet ved senga. Når jeg ser jeg at skjermen lyser opp taket, åpner jeg øynene og lurer på om noe viktig har skjedd. – Jeg har med mobilen overalt. Til og med på do. Den er som en bestevenn. Neal Karia, 18 år Er ikke trøtt – Før leggetid sjekker jeg sosiale medier og snakker med venner. Det er litt dumt, men jeg surfer likevel fordi jeg ikke er trøtt. Jeg hadde en hel dag uten mobilen i går, og det var mer enn nok. – Jeg kan bli stressa for at noen vil ha tak i meg. Hvis det er fra venner eller familie, sjekker jeg ofte med en gang. Benedikte Olsen Aleksandersen, 16 år Starter og slutter dagen med mobilen – Jeg er veldig bevisst på mobilbruk gjennom min jobb i Medietilsynet, men jeg er avslappet rundt mitt eget bruk. Å være på mobilen er det siste jeg gjør før jeg slukker lyset, og det første jeg gjør om morgenen. Det er en lettelse å sjekke e-posten før jeg står opp, for da er jeg mer forberedt til jobb. – Vi skal ikke bli for opphengt i at det er teknologien sin skyld, for det er vi som bruker teknologien. Men det er greit å ha et bevisst forhold til sitt bruk. Rita Astriddotter Brudalen, 36 år Seniorrådgiver i Medietilsynet På autopilot – Jeg surfer på autopilot før jeg legger meg. Jeg begynner ofte på Instagram og sjekker den ene profilen etter den andre. Brått har det gått en halvtime. – Hvis jeg velger å ta det rolig hjemme en lørdag kveld, er det litt døden for meg å gå inn på Snapchat. Der legger folk ut at de er på fest og har det gøy. Da kan jeg føle at jeg går glipp av noe. Daniel Gautun, 26 år

Frykten for å gå glipp av noe

Flere nevner altså denne følelsen av å gå glipp av noe. Det finnes et kjent uttrykk for dette fenomenet: FOMO, «fear of missing out». Kanskje du vil vite hva vennene dine gjør, eller sjekke siste nytt i verden, eller den siste meldingen i innboksen som kan være noe viktig.

Ifølge en studie utført i Australia, føler én av to australske tenåringer at de går glipp av det perfekte livet som de hele tiden får servert på sosiale medier. Flere føler seg engstelige når de ikke vet hva vennene sine driver med.

Det har alltid vært kjipt å ikke få med seg en fest en gang iblant, eller føle seg utelatt fra sosiale arrangementer. Sosiale medier har forsterket denne følelsen enormt, sier konsumpsykolog Adam Ferrier til ABC News. Nettopp fordi vi alltid kan følge med på hva andre gjør til enhver tid.

Mange har et bevisst forhold til dette, men er det så lett å gjøre noe med det?

Candy Crush-trikset – Jeg sjekker min private e-post hvis jeg ikke er for trøtt, og Facebook hvis det ikke bare er piss der. Så avslutter jeg med spillet Candy Crush. Jeg har fem liv. Når livene er brukt opp, prøver jeg å sove. – Men det hender at mobillyset kommer på igjen. Anne A. Johnsen, 47 år Går i fella likevel – Å få med seg en oppdatering på Snapchat er ubetydelig i det store bildet. Selv om man vet dette, går man i fella likevel. Jeg pleier å bruke mobilen hele tiden. Jeg prøver å la være rett før jeg legger meg, men det blir alltid litt surfing. – Da min forrige mobil ble ødelagt, var jeg uten mobil i to uker. Da leste jeg bøker og hadde et liv, men jeg tenkte på alle de potensielt morsomme oppdateringene som jeg ikke fikk med meg. Maria Singstad Paulsen, 31 år Hadde tre uker uten mobil

... men brukte Ipad – Siden jeg følger med på motocross, sjekker jeg hvem som har vunnet i helga og ser løpene på Youtube før jeg sovner. – Jeg kan la være å bruke mobilen. Det er ikke sånn at jeg må ha den hele tiden. I vinter ødela jeg både denne og reservetelefonen, da var jeg uten mobil i tre uker. Det gikk helt fint … men jeg brukte Ipaden for å sjekke litt og holde mine streaks på Snapchat. Sindre Finnestrand, 14 år Blir rastløs uten – Før jeg skal sove surfer jeg på mobilen for å bli trøtt, og på morgenen kan jeg ligge en time på mobilen for å kvikne til. Jeg har dårlig søvnrytme, så jeg tenker at jeg burde stoppe med det, men hvis jeg ikke sjekker mobilen, blir jeg rastløs. – Nå har jeg brukt opp hele datapakken i abonnementet mitt elleve dager før jeg får ny. Jeg tenkte å prøve å holde meg fra å kjøpe ny datapakke. Vi får se om jeg får det til. Julia Baardsen, 20 år Metoden som alltid virker – Før leggetid sjekker jeg om det har skjedd noe på Facebook den dagen. Jeg sitter ikke lenge, jeg bare kikker og ferdig med det. Jeg lar mobilen være i stua når jeg går ned for å sove. Da er det boka jeg tar med meg. Vivian Nilsen, 67 år

Anbefalt lesning: De voksne forstår ingenting av de meningsløse bildene