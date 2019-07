Reisebyrå: – Pakkereisen er et godt klimatiltak

PALMA DE MALLORCA (NRK): Strandstrender, blått hav og vaiende palmer. For mange er sommer synonymt med sydenferie.

Familien Sagmo Melhus er på tur i Mallorca. De gleder seg til en uke med sol og bading. Uten bismak av flyskam.

– Da ungene var små, reiste vi Norge rundt i en bobil. Vi hadde ikke råd til slike turer til utlandet. Så jeg synes at vi skal få lov til å unne oss en ferietur uten å føle skam, sier Ingunn Sagmo.

Familien sier de prøver å tenke på miljøet i hverdagen gjennom kildesortering, redusering av matsvinn og plastavfall.

– Vi kunne tenkt oss å reise mer miljøvennlig, sier Ingunn, men innrømmer at miljøhensyn ikke var på sjekklista da de bestilte ferieturen.

Flyr ikke mindre

FINN Reise har sett på halvårige undersøkelser fra Norstat/Opinion, og sammenlignet hva nordmenn sier de vil gjøre i sommerferien og med hva de faktisk gjør.

Konklusjonen er at frykten for økte klimaendringer og klimaengasjement ikke legger en demper på reisegleden.

Funnene i spørreundersøkelsen overrasker ikke reiselivsbransjen.

– Vi har ikke merket at fokuset på flyskam har endret folks reisevaner, sier Nora Aspengren, presseansvarlig for turoperatøren Tui Norge.

Hun får støtte fra bransjekollega Siri Røhr-Staff i Ving.

– Vi gjorde en egen undersøkelse i fjor om reisevaner og klima i vårt norske reisepanel. Folk flyr ikke mindre på grunn av flyskam, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving.

Viktige funn fra reiseundersøkelsen 2019 Ekspandér faktaboks 6 av 10 som svarte i undersøkelsen oppgir at de er bekymret for klimaendringer.

Nesten halvparten oppgir at de er villige til å reise mindre med fly for å redusere klimagassutslippene.

Samtidig har nesten halvparten av respondentene i undersøkelsen allerede bestilt sydenferie i sommer, etterfulgt av 32 prosent som sier de skal på storbyferie.

35 prosent oppgir at de er villig til å reise mindre med fly i sommer for å redusere klimagassutslipp, men hele 32 prosent av disse har allerede bestilt ferie i år

Til tross for at 33 % oppgir at de gjør noe for å begrense klimagassutslippene i dag, er det svært få som oppgir miljøvennlig som bakgrunn for valg av reisemål.

1373 kvinner og menn i alderen 18–80 år ble spurt i en landsdekkende undersøkelse. Kilde: FINN Reise /Opinion AS

«Flysmart», ikke flyskam

Siri Røhr-Staff vil heller bruke begrepet «flysmart» for å snakke om fremtidens reisevaner. Foto: Su Thet Mon / NRK

Røhr-Staff mener det er urealistisk å tro at folk er villig til å ofre ferieturen til varmen av miljøhensyn.

– Man skal selvsagt tenke over sitt eget forbruk, men det blir for dumt å si til voksne mennesker at de skal skamme seg fordi de vil på ferie, sier Røhr-Staff.

Hun vil heller bruke begrepet «flysmart» for å snakke om fremtidens reisevaner.

Og hvis man vil fly smart, så bør man velge pakkereiser, hevder Ving, et selskap som nettopp selger slike charter- og pakkereiser.

– Charterflyene våre flyr direkte og vi sørger for at alle flyene våre alltid er fulle, som regel 98 eller 99 prosent. I tillegg har vi også busstransfer som gjør at det blir mindre klimaavtrykk per person, sammenlignet med om folk skulle tatt drosje eller leiebil til og fra flyplassen, sier Røhr-Staff.

– Samlet sett gjør dette at en pakkereise vil være en mindre belastning på miljøet sammenlignet med tilsvarende reiser med ruteflyselskap, mener Røhr-Staff.

Det er ferie og høysesong for turister på Playa de Palma. Mallorca-øya er et av de mest populære reisemålene for nordmenn. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

– Charter blir aldri et godt klimatiltak

Flyreiser er noe av det verste du kan gjøre som privatperson mot miljøet, mener derimot Naturvernforbundet.

– En chartertur med fly blir aldri et godt klimatiltak, selv om man sitter trangt på et fullbooket fly, sier generalsekretær Maren Esmark til NRK.

Klimakrisen går ikke over selv om vi har kollektivt dårlig samvittighet, mener Maren Esmark i Naturvernforbundet. Foto: Naturvernforbundet

Hun gir ros til reiselivsaktørene for miljøvennlige tiltak, men mener at det er langt ifra nok.

– Luftfarten kompenserer ikke nok for den forurensingen og skaden de forårsaker jorda. Det er altfor billig å fly, sier Esmark og viser til at Ryanair selger flybilletter til Polen for 25 kroner.

– Hvis Ving og andre reiseselskaper virkelig vil ta ansvar, så bør de støtte høyere avgifter og skatter, og ta avstand fra politikk som vil tilrettelegge for økt flytrafikk, sier Esmark.

– Vær på riktig side av historien

Naturvernforbundet mener at reiseselskaper som vil drive med charterreiser til Mallorca om 30 år, må de ta ansvar nå.

– Mange reiser til Mallorca for å dykke og se på korallrev. Men disse naturområdene holder på å dø på grunn av klimautslipp og masseturisme. Gi turistene få informasjon om hva klimaendringene gjør med området de besøker og dermed en mulighet til å være på riktig side av historien, sier Esmark.

Hun mener «flyskam» er et godt begrep, men mener det er opp til den enkelte.

– Klimakrisen går ikke over selv om vi har kollektivt dårlig samvittighet. Det viktigste man som privatperson kan gjøre, er å vise engasjementet gjennom å avgi en stemme i høstens kommunevalg, sier Esmark.