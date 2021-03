Posten advarer mot svindel-SMS før påsken

Berit Åbyholm (64) ventet på en pakke, så hun stusset ikke da hun fikk en SMS fra «Posten»

– Det sto at pakka var på vei, så jeg trykket på lenka for å spore den, sier Åbyholm.

Lenka førte til en nettside med Postens logo og design. Der var det et skjema hvor hun ble bedt om personlig informasjon og kontoopplysninger.

– Jeg reagerte da de krevde at jeg måtte betale fem kroner for å få opplysninger om pakka, forteller Åbyholm.

Etter en rask telefon til Posten, fikk hun avklart at Sms-en var et svindelforsøk.

– Det var enda godt at jeg ikke betalte. Fem kroner er ikke mye, så det er fort gjort å gå i fella.

Berit Åbyholm er en av mange i landet som har blitt forsøkt svindlet av falske SMS-er. Foto: Privat

Flere svindelforsøk ved høytider

Posten sender aldri ut SMS med betalingskrav eller ber deg om å taste inn personlige opplysninger. Det bekrefter Tore Orderløkken, leder for informasjonssikkerhet i Posten.

– Vi anbefaler at folk bruker Posten-appen til å dobbeltsjekke. Hvis det ikke ligger tilsvarende melding i appen, så er SMS-en mest sannsynlig lureri, sier han.

Nesten fire av ti nordmenn har mottatt falske SMS det siste året. Det viser en undersøkelse fra Norsk senter for informasjonssikring (Norsis).

Har du som Berit, har trykket på en lenke i en mistenkelig SMS?

Da er det viktig å huske på at det ikke er lenkeklikket i seg selv som er farlig. Det som er farlig, er å oppgi personlige opplysninger, også via lenker på SMS.

– Folk har begynt å lære seg at kriminelle ofte bruker e-post til å lokke til seg sensitiv informasjon. De tror SMS er trygt, noe det ikke er, sa Vidar Sandland, seniorleder i Norsis til NRK tidligere i mars.

Dessverre er ikke alle like årvåkne som Berit Åbyholm.

– Det er lønnsomt for svindlerne, ellers hadde ikke de fortsatt med det. Så det er nok dessverre en del som faller for disse metodene, sier Orderløkken i Posten.

Han forteller at bakmennene gjerne tilpasser SMS-ene etter høytidene.

– Vær derfor ekstra påpasselig om du skulle få SMS fra en «bedrift» om at du har vunnet en påskekonkurranse, eller blitt invitert til å svare på påskenøtter, advarer han.

Hvis du har gått i fella, må du gjøre følgende: Ekspandér faktaboks Har du gitt fra deg brukernavn og passord, må du skifte på alle steder du har brukt den samme innloggingen

Ring banken/kredittkortselskapet og gi beskjed for å sperre kort og eventuelt bankkontoen.

Følg med på hva slags brev eller fakturaer du får i posten og i nettbanken i tiden fremover

De fleste selskaper tar en kredittvurdering når du handler online. Det er derfor du får såkalte gjenpartsbrev som skal gjøre deg oppmerksom på at noen har sjekket din kreditt. En måte å unngå at kortinformasjonen din blir misbrukt, er å legge inn en sperre på kredittsjekk. Da må nettstedet eller bedriften, ta kontakt med deg direkte før de godkjenner et kjøp.

Følg med i nettbanken om det er noen småbeløp som blir trukket av kontoen hver måned som du ikke kjenner igjen. Det er også en måte svindlere stjeler penger uten at kontoeierne får det med seg. Kilde: Posten

Utelukker ikke at nordmenn står bak

Har du gitt fra deg brukernavn og passord i tillegg til kredittkortopplysninger, så kan du risikere mer enn å tape penger.

– Personopplysninger kan brukes til identitetstyveri. Kriminelle betaler for tilgang til innloggingsinformasjon for å spionere på bedrifter, statlige virksomheter eller andre attraktive mål, sier Orderløkken.

Ifølge ham er de som står bak, i hovedsak utenlandske kriminelle.

– Dårlig norsk var et faretegn. Nå har språket blitt så bra at vi ikke kan utelukke at nordmenn kan stå bak, sier han.