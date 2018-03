Øyeskadene du bør passe deg for nå

Solkremen er på plass, mens øynene myser mot knallblå himmel. Er du uforsiktig kan du ende opp med store smerter.

– Er du på skitur på fjellet i sterk sol uten solbriller er sjansen stor for at du blir snøblind. Smerten kommer som regel utover ettermiddagen. Øynene blir røde, hvis du i det hele tatt klarer å åpne dem, sier Catharina Høegh Christensen, optometrist MSc hos Interoptik S. Gangestad.

Snø, sjø og sol utsetter øynene dine for fare. Du bør passe ekstra på. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Får brannskader

– Tårene renner og renner. Du blir lysømfintlig og du har vondt. Det du ønsker deg aller mest er ett mørkt rom til og med uten ett eneste stearinlys, sier optometristen videre.

Du kan også bli snøblind i byen, men det tar lengre tid.

– Snøblindhet kan sammenlignes med solbrenthet. Hornhinnen i øyet får brannskader hvis man eksponeres for altfor mye UV-lys. Man får sjelden skader av en kort tur i solen, men er man for lenge på fjellet eller ved sjøen i sterk sol, er man utsatt. Årsaken er at UV-lys reflekteres av snø og vann så intensiteten øker.

Catharina Høegh Christiensen. Foto: Anette Torjusen / NRK

Hun forklarer at det som skjer er at hornhinnen «hovner» opp litt, og celler dør punktvis. Nervene i hornhinnen blottlegges og derfor blir det smertefullt.

– Hornhinnen har en imidlertid en fantastisk evne til å reparere seg selv, så innen 48–72 timer er som regel skaden leget. Langvarige skader er svært sjeldne.

Har du hund så vær oppmerksom på at den også er utsatt og kan bli snøblind.

Øyebandasje kan hjelpe

– Utsettes man for UV-stråling over lang tid kan det medføre andre øyeskader. Du har kanskje sett de små gule «klumpene» mange har på bindehinnen på øyet. De sitter som regel inn mot nesen. Dette kalles «pinguecula» og er en ufarlig oppsamling av fettvev. Man tror dette er forårsaket av for mye UV-lys, sier Høegh Christensen.

Det er deilig å nyte sola, men vær forsiktig. Foto: Anette Torjusen / NRK

Cataract, «grå stær», utvikles også tidligere om man er mye i solen uten beskyttelse. Det samme gjelder «forkalkning», såkalt AMD, forklarer hun.

Øyelege og leder i Øyelegeforeningen, Bente Haughom, sier de aller fleste er flinke til å bruke solbriller.

– Behandlingen for snøblindhet består i å bruke øyesalve samt å holde øynene lukket. En øyelege vil ofte også vurdere å legge på en øyebandasje på det ene øyet, eventuelt begge, noe som også kan lindre smertene.

Du kan eventuelt prøve å lindre selv i en tidlig fase med fuktende øyedråper, helst uten konserveringsmidler.

Når du skal ut i sola, har Haughom følgende råd:

– Hvis du føler at du må knipe igjen øyene eller myse i sollys, bør du ha solbriller, gjerne med polariserte glass, sier hun.​