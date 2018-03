Skiforholdene er topp over hele landet, og mange benytter finværet til en dag i bakken. Her er rådene som gjør dagen enda bedre.

Mange sliter med å få med seg ski og staver fra bilen og bort til alpinanlegget. Kanskje skal du ha med utstyret til barna også.

– En feil mange gjør er å bære skiene på tvers foran magen, sier Tore Meirik, nettredaktør i Fri Flyt.

1. Slik bærer du skia

Bæretrikset fra 80-tallet gjør det enkelt å ta med skiene fra bilen og til heisen. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Sett sammen skiene og legg dem på skuldra. Det er viktig at du har bindingene bak hodet og skituppene fremover. Stavene holder du samlet i en hånd.

Men ikke hvis du står i kø.

– Da må du ha skiene loddrett langs kroppen.

Du kan også gjøre som i videoen i toppen av artikkelen.

2. Hendene fri til selfie

Hvis du sitter på stavene dine i heisen, kan du sjekke både mobil eller ta bilder. Ikke mister du dem heller. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Sett deg på stavene slik at de peker rett frem i heisen. Hvis du stikker stavene under rumpa, har du hendene fri, sier Meirik.

3. Hansker med stropp

En barnehagestropp på hanskene gjør at du ikke mister den i heisen. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Du bør ha hansker med barnehagestropp, sier Meirik.

Kjører du heis med tekrok, ta begge stavene i en hånd ytterst.

– Da kommer ikke stavene i veien og du unngår ubehagelige situasjoner hvis du kjører med noen du ikke kjenner.

Uansett hva du gjør, så er det viktig å ha det gøy.

– De som har mest moro til slutt vinner, uansett hvordan han eller hun bærer skiene sine.

4. Tips til vonde støvler

Du kan justere på støvlene hvis de er vonde. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Folk kjører i årevis med vondt i bena og mange har en dårlig opplevelse på grunn av støvlene, sier fysioterapeut Gjermund Kveno i Racecenter.no, som tilpasser støvler for alpinutøvere.

Sjekk at støvelen sitter godt. Kanskje du har for store støvler?

– Du bør ha maks 1,5 til to centimeter ekstra på lengden. Mange har for store støvler og mister litt kontrollen. Det viktigste er at støvelen passer på lengden. Bredden kan du fint få justert til senere slik at den passer foten din.

5. Tørketips av støvel

Når du skal tørke støvlene, bør du ta ut innmaten. Står de som på bildet, kan du få kondens. Foto: Anette Torjusen / NRK

Hvis støvlene er våte, har Kveno følgende tørketips:

– Jeg vil anbefale at du tar ut innerstøvelen og setter den til tørk. Hvis du lar den stå i plasten, blir det kondens innvendig og den blir ikke ordentlig tørr.

Ikke ta på deg støvler rett fra kald bil.

– Det er mye lettere å ta på seg støvler som er tørre og varme.

6. Hold føttene varme

– Sørg for å ha rene føtter og ullsokker. Klipp også negler og stell føttene. Det kan også hjelpe med varmekabler eller varmesokker, sier Kveno.