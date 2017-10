Overvekt gir økt risiko for føflekkreft

I en ny, norsk studie utført av Kreftregisteret finner forskerne en klar sammenheng mellom overvekt og føflekkreft blant menn. Jo høyere BMI, jo større er risikoen for å få føflekkreft.

Forskningen baserer seg på informasjon fra over 290 000 personer som deltok i helseundersøkelser fra tidlig 70-tall og fram til 2003. Studien ble nylig publisert i tidsskriftet International Journal of Cancer.

Jo Stenehjem er postdoktor ved forskningsavdelingen hos Kreftregisteret. Foto: Per M. Didriksen / OUS, Radiumhospitalet

– Det er flere hypoteser til hvorfor det er sammenheng mellom høy BMI og føflekkreft. En mulig årsak kan være at kroppens immunforsvar svekkes ved overvekt og dermed også vår naturlige evne til å bekjempe kreftceller, sier Jo Stenehjem, førsteforfatter og postdoktor ved forskningsavdelingen hos Kreftregisteret til NRK.

I tillegg til vekt, fant forskerne også at høye personer har økt risiko for føflekkreft. De med stor kropp har flere celler enn de med mindre kropp, og med flere celler er det rett og slett større sannsynlighet at noen av disse blir til kreftceller.

Den gode nyheten er at risikoen for føflekkreft går ned dersom du reduserer vekta.

– De som gikk ned to kilo eller mer over en tiårsperiode reduserte risikoen med over 50 prosent, sammenlignet med dem som holdt en stabil vekt, opplyser Stenehjem i en pressemelding.

GIR FØFLEKKREFT: I de aller fleste tilfeller er overdreven soling årsaken til føflekkreft. Foto: Kreftforeningen

Gjelder ikke kvinner

Sammenhengen mellom BMI og føflekkreft fant forskerne kun hos menn. Det forklares med solingsvanen hos overvektige kvinner. Ved føflekkreft kan om lag 85 prosent av tilfellene tilskrives overdreven soling.

– Årsaken kan være at overvektige kvinner soler seg mindre enn normalvektige kvinner. Er du mindre i sola, blir du mindre solbrent, noe som vil beskytte mot kreftformen, forklarer Stenehjem.

Når forskerne kun så på forekomsten av føflekkreft på armene, altså deler av kroppen som typisk eksponeres for sol også utenom ren soling, så hadde også kvinnene økt risiko.

– Overvekt virker altså ikke beskyttende mot føflekkreft blant kvinner, men mindre soling gjør at de likevel har lavere risiko, opplyser Stenehjem.

– Må leve sunnere

Petter Gjersvik er førsteamanuensis i hudsykdommer ved Oslo universitetssykehus og leder for norske hudleger. Foto: Universitetet i Oslo

– Studien tyder på at kroppsstørrelse er en risikofaktor for å utvikle ondartet føflekkreft, uavhengig av hvor mye man soler seg, og at vekttap kan redusere risikoen, sier Petter Gjersvik, førsteamanuensis i hudsykdommer ved Oslo universitetssykehus og leder for norske hudleger.

Han mener resultatene kan ha flere forklaringer, blant annet at overvektige har større hudoverflate.

– Studien bekrefter hva vi lenge har visst: Hvis vi skal redusere den høye forekomsten av føflekkreft i Norge, må vi leve sunnere. Dette gjelder ikke bare solvaner, men også kosthold og fysisk aktivitet, sier Gjersvik.

Stenehjem i Kreftregisteret forteller at sammenhengen med overvekt ikke er unikt for føflekkreft.

– Vi vet at risikoen for både spiserørskreft, livmorkreft, bryst etter menopause, samt tykk- og endetarmskreft, øker ved overvekt, avslutter han.