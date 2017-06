Nå skal det bli enklere å oppdage hudkreft

– Føflekkreft kan i stor grad forebygges. Vi kan unngå å bli solbrente og være mindre i intens sol. Samtidig er det viktig å oppdage føflekkreft tidlig, for da er sjansen for å bli frisk større, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Kreftforeningens nye huskeregelen SAFE skal hjelpe nordmenn med å oppdage farlige forandringer i huden tidligere.

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I SAFE står hver bokstav for et av faresignalene for føflekkreft:

Er føflekken blitt Større, Asymmetrisk, Flerfarget og Endret? Du kan ta testen digitalt på Kreftforenings nettsider.

Rekordmange får føflekkreft

Rekordmange nordmenn får føflekkreft, og økningen har sammenheng med solingsvanene våre, ifølge Kreftforeningen. Vi er mye utendørs, og er glad i å reise til varmere strøk hvor sola er sterk.

– Altfor mange nordmenn kommer sent til lege med symptomer på føflekkreft. Mange vet ikke hva de skal se etter, det er derfor bra med en slik enkel huskeregel for hva de skal følge med på, mener Oddbjørn Straume, overlege ved Haukeland universitetssjukehus.

Ifølge Kreftregisteret kan ni av ti som oppdager føflekkreften tidlig nok overleve.

Noen områder mer utsatt enn andre

Du blir ikke bare solbrent når du ligger rett ut og griller deg i sola. Også når du står og går må du beskytte huden, særlig nesa, skuldrene og oversiden av føttene.

Disse områdene kan få ti prosent mer av den UV – strålingen fra sola når du står enn når du ligger. Hud som vender bort fra sola får bare rundt en tredel av den UV-strålingen den ville fått hvis den var vendt mot sola, ifølge beregninger Statens strålevern har gjort.

– Vi kan ha både glede og nytte av sola uten å bli syke av det. Det viktigste er å ikke bli brent. Huden glemmer ikke solskader, de samles opp og kan med tiden føre til føflekkreft, sier forsker Terje Christensen i Statens strålevern.

Når sola er på sitt sterkeste om sommeren, betyr det også at UV-indeksen er høy. UV-indeksen sier noe om hvor intense solstrålene er. Er indeksen tre eller høyere og du skal være en del ute, anbefaler ekspertene at du bruke solbeskyttelse.