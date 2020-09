«Hei. Jeg ser på finansportalen.no at bank A kan tilby lavere rente på vårt lån. Der er renten B for lån på C, med boligverdi D. Jeg har vært en sikker og stabil betaler, og lånet har god sikkerhet i vår eiendom. Kan dere tilby meg like god rente som bank X? Mvh»

Argumenter du kan bruke til banken:

Stabil betaler

Rente andre banker kan tilby

Andel lån av sikkerhet/egenkapital (for eksempel kan du få lavere rente på boliglån som er inntil 60 prosent av boligens verdi)

Har verdien på boligen økt på grunn av verdistigning eller oppgradering?

Har lønn økt siden du fikk lånet, slik at du har bedre betjeningsevne på lånet?

Husk å sjekke fordeler gjennom fagforening og andre organisasjoner

En grunn til at du ikke kan få bedre rente er hvis du ikke kan flytte lånet. Konkurranse er det beste forhandlingskortet, og hvis du ikke kan få bedre rente eller lån i det hele tatt, har du heller ikke en god posisjon til å forhandle om bedre rente.

Kilde: Siw Slevigen