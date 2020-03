Permitteringer, stengte frisørsalonger, arbeidsledighet og konkurser beskrives nesten daglig.

Norgesøkonomien er ganske skakkjørt, og du bør også gi din egen økonomi en gjennomgang før det er for sent.

Her er syv punkter du bør gå gjennom.

1. Renter og lån

Mange i Norge har egen bolig med boliglån, og nylig senket Norges Bank styringsrenta til rekordlave 0,25 prosent.

Hva med din egen rente, bør den bindes?

– Fordelene ved å binde renta er at du vet akkurat hvilket beløp du skal betale, men den flytende renta er nesten alltid lavere, sier Lise Vermelid Kristoffersen fra Pengesnakk.

Det er ikke noe som nå som tilsier at renta skal raskt opp igjen. Men det var ikke noe som hintet om at den skulle ned for noen måneder siden heller.

Pengedoktoren Agnes Bergo viser til ulemper og fordeler ved begge deler.

– Akkurat nå er det svært gode tilbud på fast rente på boliglån. For øyeblikket kan du binde boliglånsrenten på 2,4 prosent i fem år. Det er veldig bra, sier hun.

Velger du fast rente, får du oversiktlige låneutgifter på lavt nivå i fem år. Men du har ingen garanti for at 2,4 prosent er laveste rente i disse fem årene. Den flytende renten kan bli lavere.

– Hvis den flytende renten blir lavere, og du ønsker å gå ut av fastrenteavtalen før bindingstiden er over, må du betale en overkurs for å komme ut av lånet. Og hvis du skal selge boligen – kanskje fordi samlivet ryker, kan du også måtte betale en overkurs, forklarer hun videre.

Tenk gjennom fremtiden din. Skal du flytte, eller bli boende de neste årene?

– Fast rente er etter min mening veldig greit hvis din verden er stabil og alt går etter planen, legger hun til.

Blir du permittert er det lurt å utsette studielånet, og eventuelt vurdere avdragsfrihet på boliglånet.

– Men du må ikke finne på å gjøre det hvis du har normal lønn. Det blir som å tisse i buksene på vinteren, eksemplifiserer Bergo.

HUSKELISTE: Ring banken og be om lavere rente

2. Finn smertegrensa

– De fleste bankene har satt ned renta flere ganger. Men det varierer når endringene trer i kraft, og hvor mye renta er satt ned. Ringer du og spør hvorfor din rente gikk ned mindre enn naboen sin kan det bli en lønnsom samtale, oppfordrer Lise Vermelid Kristoffersen. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

«Det ordner seg alltid» er en farlig tanke. Det lønner seg å ha en plan for hvordan du kan klare deg ved et verst tenkelig scenario, og heller ha litt ekstra hvis det ikke ender så galt.

– Jeg merker selv er at når det er krise og sykdom rundt oss, og verden nesten går under, er det vanskelig å tenke på økonomi. Men det er skummelt å ikke tenke på økonomi nå, mener Vermelid Kristoffersen.

Selv om du ikke er permittert eller ute inntekt akkurat nå, kan det komme om noen måneder. Da er det fint å vite hvor lite du eller din familie kan leve på.

– Jeg mener ikke at du skal leve på et minimum nå, men det er lurt å kjenne summen. Sett deg inn i hva som skjer hvis du må over på dagpenger eller mister jobben. Regn ut om du kan leve på det, oppfordrer hun.

HUSKELISTE: Sett opp et alternativt budsjett

3. Spar, spar, spar

Regjeringen skal ta regninga for barnehage, AKS og SFO så lenge barna er hjemme.

For deg med to barn betyr dette rundt 7000 kroner du ikke må betale i måneden.

– Den summen er en utgift du er vant til å betale, som du ikke lenger har. Putt summen i en buffer som kan komme godt med senere, oppfordrer Vermlid Kristoffersen.

Hun mener generelt at alle bør spare litt hver måned, og denne perioden er ikke et unntak.

Vanligvis er du kanskje på kino, på restaurant, teater, konsert eller festivaler. Mange kulturelle ting koster penger.

– Når vi holder oss inne bruker vi mindre penger. Det bør finnes summer som kan spares hos mange av oss, mener hun.

Når tiden er usikker er det viktigere enn ellers med større sparekapital.

Agnes Bergo. Foto: Virre Dahl

– Husk at ulik sparing har ulik form for risiko. I urolige tider, slik vi har nå, er det viktig å ta ned risikoen på kort sikt. Beste form for sparing de neste månedene er å nedbetale alle forbrukslån, og sette resten i banken, påpeker Bergo.

HUSKELISTE: Sett opp automatisk sparetrekk på en fast utgift du ikke lenger har

LES OGSÅ: Trang økonomi? Her er løsningen

4. Ikke selg aksjefondsandeler

– Det er ikke gøy å logge seg inn i nettbanken og se røde tall. Men aksjefond skal være langsiktig og gå opp og ned. Nå er det nedgang, men du må ha is i magen og ikke selge, råder Vermelid Kristoffersen.

Enkeltaksjer bør også bli stående.

– Man selger ikke aksjer nå. Prisen er elendig. Da er det bedre å beholde posisjonen og håpe på avkastning fremover, understreker Bergo.

HUSKELISTE: Ikke selg

5. Vurder alle ferieplaner

Akkurat nå er det ingen som vet når vi kan ferdes fritt igjen. Har du planlagt en ferie i sommer eller neste vinter, bør du vurdere om du har valgt riktig reisemål.

Det kan hende at Norge er ditt nærmeste ferieland akkurat i år.

Pengedoktoren trekker frem tre grunner:

For det første vet du kanskje ikke hvordan din økonomi ser ut om noen måneder, når alt er så usikkert som nå.

For det andre kan det hende landet vårt er avhengig av at folk bruker penger i Norge i en tid fremover. Blir pengene våre brukt i landet, sysselsetter vi også andre i landet.

For det tredje vet vi ikke hvordan reiselivsbransjen ser ut fremover. Kanskje går selskapet du har kjøpt Thailandferie julen 2020 hos konkurs i september. Da er det mange penger du kanskje ikke får tilbake.

HUSKELISTE: Bruk penger i Norge

6. Ikke kjøp, men selg

– De fleste har nok et prosjekt de har utsatt lenge, som alltid havner nederst på lista. Nå har du god tid, du får det gjort, og du får det billig, understreker Bergo.

Nå som flere har litt ekstra tid er det fint å observere egne vaner. Vi er veldig mye på nett, ikke bare for å lese nyheter.

Mange handler mer enn ellers og bør venne seg til å kontrollere egen impulskontroll.

– Bruker du penger på netthandel fordi du kjeder deg bør du heller begynne med noe annet, advarer Agnes Bergo.

Du kan for eksempel gjøre det motsatte.

– Når du virkelig bruker hvert hjørne av boligen, ser du kanskje hvor det er overflod. Kanskje finner du noe du kan selge, foreslår Lise.

HUSKELISTE: Det er mye penger å hente på gjenbruk

7. Lei ut hytta

Hytteforbudet har nok ikke gått hus forbi hos noen i Norge. Men selv om ikke du kan dra på egen hytte, kanskje du kan leie den ut til noen som har adresse i samme kommune?

Det er spådd skilsmisser i fleng etter denne koronaperioden. Etter flere uker med hele familien under samme tak nesten hele tiden kan selv de mest forelska ha godt av en liten pause.

Det er forsket på hvor lenge viruset overlever på forskjellige flater, så du kan trygt bruke fritidsboligen i sommer.

– Utleie av hytta til nordmenn i hyttekommunen kan være skilsmisseforebyggende, avslutter Pengedoktoren.

HUSKELISTE: Utleie av hytta er skattefritt inntil 10.000 kroner