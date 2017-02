– Vi har funnet ut at personer med insomni har langt større risiko for å utvikle astma, sammenlignet med dem som ikke har søvnproblemer, sier forsker Dr. Ben Brumpton til NRK.

Dr. Ben Brumpton ved NTNU forsker på astma og søvn. Foto: NTNU

Astma rammer millioner av mennesker i hele verden. Fedme, røyking, luftforurensning og depresjon er blitt forbundet med risikoen for å få sykdommen. At søvnkvalitet også kan spille inn har aldri ført vært grundig undersøkt.

De som ofte sover dårlig er mest utsatt

Men selv om mange sover dårlig med jevne mellomrom, så er det de som har søvnproblemer over tid som er mest utsatt.

– Vi fant ut at de med kroniske søvnproblemer har høyest risiko for astma. Det tyder på at varigheten av symptomer på søvnløshet kan være en faktor.

– Siden insomni er en håndterbar tilstand, kan økt fokus på de negative helseeffektene av søvnløshet være nyttig i forebygging av astma, sier Brumpton.

– På hvilken måte kan insomni trigge astma?

– Det må vi forske mer på. Men symptomer på insomni kan assosieres med betennelser og forandringer i stoffskiftet som igjen kan føre til astma.

Rådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund. Foto: NAAF

Forskningen er ny for Norges Astma- og Allergiforbund. Men de håper forskningen kan bidra til å finne tiltak.

– Vi vet at det er risikofaktorer for de med astma når det gjelder søvnproblemer, men at nettopp dårlig søvn fører til utvikling av sykdommen er nytt. Det er viktig at man fortsetter arbeidet med å identifisere årsakene til den reduserte søvnkvaliteten, slik at man kan forhindre utviklingen av astma, sier rådgiver Anna Bistrup i forbundet til NRK.

Mange nordmenn sover dårlig

Hver tredje nordmann klager over dårlig søvn i perioder, mens ti til femten prosent lider av alvorlige og langvarige søvnproblemer.

Søvn og astmaekspert Sverre Lehmann ved Haukeland universitetssjukehus. Foto: Privat

– De to vanligste søvnsykdommene i Norge er insomni og søvnapné. Insomni er definert som dårlig eller lite søvn, mens søvnapné representerer pustestopp-hendelser under søvn, sier seksjonsoverlege Sverre Lehmann ved Haukeland universitetssjukehus.

Søvnmangel er ingen spøk. Og søvn og astmaeksperten sier mangel på god søvn i ytterste konsekvens kan føre til at du blir alvorlig syk.

– Søvnvanskene vil over tid føre til økt tretthet på dagtid, humørsvingninger, konsentrasjonsvansker, økt fare for ulykker ved for eksempel bilkjøring, fysisk ubehag og svekket sosial fungering.

– Ved alvorlig søvnmangel på grunn av insomni eller søvnapné er det i studier funnet sammenheng med hjerte-kar sykdom og økt dødelighet, sier Lehmann.

Sliter du med søvn finnes det heldigvis gode råd.

På nettsiden til nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (ekstern side) kan du få tips og råd om vanlige symptomer på de forskjellige søvnsykdommer.

– Men har du mistanke om at du lider av mer enn hverdagslige søvnvansker bør du ta kontakt med lege, avslutter Lehmann.