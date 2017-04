Når bør du kjøpe hytte på fjellet?

Når påskefjellet er på sitt finaste kan det vere freistande å legge inn eit bod på draumehytta.

Men det kan være lurt å ha is i magen. NRK.no har snakka med fjellmeklarar på fleire av dei populære skidestinasjonane i landet. I følge desse kan ein gjere dei beste kjøpa etter at påsketuristane har reist heim.

Eigedomsmeklar Petter Birkrem. Foto: Erlend Gjertsen

– Etter påske og fram mot sommarferien kan du vere heldig å unngå konkurranse i bodrunden, seier Marit Wangensten i Privatmegleren i Valdres.

- I mai er ski-sesongen over og det er lettast å prute, seier Christian Haatuft i Eiendomsmegler1 på Geilo.

Petter Birkrem i Privatmegleren Ullevål legg til at det kan vere ein fordel å sjå hyttetomta utan snø, da får du også inspisert hytta utvendig mykje betre.

Klimaendringane påverkar hyttemarknaden

Prisane for fritidsbustader ved alpinanlegg er ofte høgare enn ved langrennsløypene. Foto: Lisbeth Fauske Løland / NRK

Yvonne Halvorsen er meklar i det største skianlegget på Vestlandet, Myrkdalen Fjellandsby i Voss kommune. Ho seier at snøsikre område er blitt eit stadig viktigare kriterium.

– Mange ønsker dessutan å sleppe å krysse fjellovergangane for å kome seg til hytta, seier Halvorsen.

Ho får støtte av Ida Follinglo hjå Privatmegleren i Valdres.

– På grunn av klimaendringane opplever vi større etterspurnad etter hytte som ligg høgt over havet, gjerne opp mot 900–1000 meter.

Men det er ikkje berre snø som er viktig. Per Hårstad i Heimdal Eiendomsmegling på Oppdal seier at folk er blitt meir oppteken av at hytta kan nyttast til alle årstider.

Rift om fjellhytter

I fjor auka prisen på fritidsbustader i fjellet med 5,5 prosent. Foto: Lisbeth Fauske Løland / NRK

Etter fleire år med finanskrise og full stopp i hyttesalet, er temperaturen i ferd med å stige i den norske fjellheimen.

Prisane for fritidsbustader på fjellet auka med 5,5 prosent i fjor og salet auka med 13 prosent.

– For fire til fem år sidan var bodrundar utenkeleg på Trysil, seier Petter Birkrem. No er det heilt andre tilstander.

– Leig før du kjøper

Det er slik, som her på Beitostølen, vi vil ha det på fjellet i påska. Foto: Lisbeth Fauske Løland / NRK

Christian Haatuft, som er meklar på Geilo, er ikkje overraska over at nordmenn har fått kjøpelysta tilbake.

– Vi er ein gjeng redebyggarar som sett hyttelivet høgt, og det trur eg er ein av dei største drivarane i marknaden. Men vi opplever eit større fokus på kvalitet og litt mindre på storleik no, meiner Haatuft.

Alle meklarane er samd i at det er viktig å tenke på kor hytta ligg. Ofte kan det vere lurt å leige ei hytte for ein periode, på stadane du vurderar, før ein tek ei avgjersle.