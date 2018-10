Kjært barn har mange navn. Skrukketroll, munkelus, benkebitere. Men en ting er sikkert. De trives aller best i fuktige kjellere og der kan de leve lenge.

– I et spesielt tilfelle fra Vestlandet ramlet mengder av skrukketroll ned fra taket inn i et hus. Utvendig var det torvtak, og vi tror at skrukketrollene levde under torven og på en eller annen måte kom inn under glipper i den isolerende plasten, sier Preben Ottesen i Folkehelseinstiuttet.

Sjekk hvor det kommer inn

Ser du et skrukketroll trenger du ikke bekymre deg, og de gjør ingen skade.

– Likevel plages mange ved synet av dem. Problemer med skrukketroll i kjellere kan best løses ved å gjøre miljøet tørrere, forklarer Ottesen.

Ting du kan gjøre er å ha god ventilasjon og sørge for at rommet er tørt og varmt. Er du plaget kan de lønne seg å forbedre ventilasjonen, varme opp rommet eller skifte utvendig fuktsperre.

– Sjekk om lufteluker har netting for å holde dyr ute, eller om det er andre veier der skrukketroll kan komme inn. For øvrig er beste middel for å fjerne skrukketroll en feiekost. Det er mye mer miljøvennlig enn å drepe dem med insektmidler.

Sjekk komposthauger hvis du har mange skrukketroll i huset. Foto: Anette Torjusen / NRK

Om man vil hindre skrukketroll fra å komme inn via yttervegger, så bør man utstyre vinduer med rammer av netting.

– Hvis det er uvanlig store mengder av skrukketroll i eller rundt huset, vil det skyldes uvanlig gode utviklingsforhold. Sjekk komposthauger og andre store ansamlinger av dødt organisk materiale. Om problemet med skrukketroll oppleves som stort, bør disse oppformeringsstedene fjernes eller flyttes lengre vekk fra huset.

Blir kvalt

Petter Bøckman, zoolog ved Naturhistorisk museum, sier det må være kulda som gjør at de nå trekker inn.

– Skrukketroll trives ikke innendørs, det er for tørt for dem. De er egentlig krepsdyr og har gjeller. Hvis de utsettes for varme, tørre omgivelser vil gjellene tørke ut og dyrene bli kvalt.

De forsvinner av seg selv og gjør dessuten ingen skade innendørs.

– Kostholdet er mye sopp og mose, og i den grad du har det innendørs, gjør nok skrukketrollene deg en tjeneste.