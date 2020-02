Marte har smertefulle byller i underlivet

Det begynte med at Marte oppdaget en kviselignende liten klump i lysken i 15-årsalderen.

– Den var vond så jeg stakk hull på den. Da rant det ut en gul væske som luktet helt forferdelig. Det var skikkelig ekkelt og flaut, forteller 24-åringen.

Hun trodde først det var urenheter i huden, så hun vasket seg mye. Men det kom flere klumper, som utviklet seg til byller.

– Det kjentes ut som om noen stakk en kniv i lysken på meg, så smertefullt var det, beskriver Marte.

Veldig pinlig

– De væskefylte byllene kunne sprekke av seg selv, og jeg måtte alltid ha med klesskift. Jeg var så redd for at noen skulle oppdage det, sier Marte.

Det var også for pinlig å kontakte lege. Det gjorde at hun tiet om sykdommen i ti år før hun fikk hjelp.

– Da hadde den største byllen blitt ti centimeter lang og to centimeter bred. Det var gått så langt at kirurgisk inngrep var eneste løsning, forteller 24-åringen.

Kort tid etter operasjonen fikk hun diagnosen hidrosadenitt.

En alvorlig hudsykdom

– Hidrosadenitt er en av de mest alvorlige kroniske hudsykdommene vi har, sier Inger Marie Skoie, overlege på hudavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus.

Hidrosadenitt er en betennelse i hårsekkene der det finnes svettekjertler som produserer duft. Det kan utvikle seg til så smertefulle og illeluktende byller at det blir invalidiserende for mange.

– Utbruddene kommer ofte i armhulene, lysken, underlivet og under brystene. Har du minst to utbrudd i løpet av et halvt år, er sjansen stor for at du har sykdommen, sier Skoie.

Ifølge Skoie skyldes betennelsen sannsynligvis en medfødt forstyrrelse i immunsystemet, og går ofte i arv.

Rask behandling er viktig

– Omtrent 50.000 nordmenn har sykdommen hidrosadenitt. Mange lider i det stille i årevis, fordi byllene kommer på intime steder, sier Kåre Steinar Tveit, seksjonsoverlege ved hudavdelingen på Haukeland universitetssjukehus.

Han oppfordrer folk til å ta kontakt med lege og komme raskt i gang med behandling for å begrense og lindre sykdommen.

– Det er vanlig å bruke immundempende medisiner, Co₂-laser som brenner bort byllene, og i enkelte tilfeller kirurgi, sier seksjonsoverlegen.

Byllene kan likevel komme tilbake.

Marte har operert bort tre store byller.

– Det var fantastisk å være uten smerter i noen måneder, men byllene har dessverre kommet tilbake. Det viktigste for meg nå, er å skape åpenhet om sykdommen og forhåpentligvis bidra til at folk oppsøker hjelp på et tidlig tidspunkt, avslutter hun.

