Den viltre, lille gutten fikk ikke lov til å hoppe trampoline, slåss, spille fotball eller stå på hender. Vanlig lek kunne være livsfarlig.

– Vi klarte jo ikke følge ham med øynene 24 timer i døgnet, sier mamma Helene Mjåtveit.

Seks års mareritt

Det startet en førjulskveld i 2012 hjemme hos familien i Bergen. Treåringen Arian Mjåtveit Danielsen satt og så Barne-TV da han plutselig ble dårlig.

– Jeg har vondt i hodet, sa han. Han klarte ikke å gå og begynte å kaste opp. Mamma ringte 113.

Dette var starten på et seks år langt mareritt for familien.

Ambulansen kom. Legene trodde det kunne være akutt hjernehinnebetennelse. Men CT-undersøkelsen viste at treåringen hadde hjerneblødning. Han ble lagt i kunstig koma, og blødningen stoppet.

Adrian var syk i flere uker, og faren for å få nye blødninger var stor. Vanligvis kan denne typen pasienter få en operasjon eller en annen type behandling (stråleknivbehandling). Men Adrian hadde ikke flaksen på sin side – problemene forsvant ikke etter stråleknivbehandlingen og operasjon var for farlig for den lille gutten.

Det var lite å gjøre. Familien måtte ta grep om hverdagen.

KUNSTIG KOMA: Arian fikk komme hjem lille julaften, men måtte så tilbake til sykehuset, der han lå i tre uker. Foto: Privat FARLIG TILSTAND: Det skulle gå seks år før lille Arian igjen kunne leke normalt. Foto: Privat

Treåring med (nesten) lekeforbud

For Arian og familien betød dette at livet ble brutalt begrenset. Han tålte ingen slag mot hodet eller å ha hodet opp ned. Alle småungers favoritt, å sprette opp og ned på en trampoline, var ulovlig for Arian. Ikke så lett for en tre år gammel gutt, når alle vennene fikk lov.

– Han fikk lov til å sykle og stå på ski, men vi visste jo at en ny blødning kunne være dødelig, sier mamma Helene.

På Haukeland var det overlege Frode Svendsen ved nevrokirurgisk avdeling som fulgte Arian fra første dag.

– Det er sjelden at så unge får hjerneblødning, sier Svendsen.

DETTE VAR FORBUDT: Arian fikk lov til å sykle og gå på ski. Sparkesykkelen fikk han ikke røre. Foto: TORBJORN MORVIK / NRK

Den herlige telefonen

Så, i april 2018, fikk de en telefon som snudde alt.

Nevrokirurgen på Haukeland ringte og sa de nå kunne operere Arian. Med helt nye metoder kunne de gjøre det som var umulig for seks år siden.

Operasjonen var vellykket, og Arian ble erklært frisk. Mange års mareritt var endelig over.

Slik taklet familien krisen

– Familien til Arian har klart å komme gjennom en seks år lang krise på en god måte, sier den kjente barnepsykologen Magne Raundalen.

Han beskriver situasjonen foreldrene var gjennom som skrekkelig.

– Men de har åpenbart klart å unngå at det virker skremmende for barnet. Og der ligger hemmeligheten, sier psykologen.

– Når et barn blir alvorlig sykt, er det viktig å gjøre situasjonen forutsigbar og begripelig for barnet. Da forstår det hvor grensene for leken går, som igjen gjør at familien orker å stå i det.

TØFT FOR FAMILIEN: Pappa Rudi Danielsen, mamma Helene Mjåtveit, lillebror Birk og Arian. Foto: Torbjørn Morvik / NRK

Endelig trampoline

Nå, få år etter operasjonen, er Arian nesten helt frisk. Han blir fortsatt fort sliten – en bivirkning etter operasjonen. Men den «tikkende bomben» i hodet er borte.

– Nå kan jeg hoppe trampoline, spille fotball og bruke sparkesykkel, sier en fornøyd Arian.

– Og jeg bruker hjelm, for hodet er viktig!

HØYT OPPE: Arian lengtet etter å få hoppe på trampolinen. Nå gjør han det ofte ... Foto: TORBJORN MORVIK / NRK

