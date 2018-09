Er det farlig å glemme å sette mobilen i flymodus?

Se Forbrukerinspektørene på NRK TV

De fleste av oss har nok gjort det: Å finne ut, - høyt oppe i skyene, - at du glemte å sette mobilen i flymodus. Og nettopp fordi så mange glemmer det, er det lett å tro at det heller ikke gjør noe. Ingen har hørt om at et fly har styrtet fordi noen glemte flymodusen. Og de har rett. Det finnes ingen bevis på at elektronisk utstyr har påvirket utstyret slik at det har ført til ulykker.

Mobilen din kan forstyrre pilotene under avgang og landing, så for sikkerhets skyld skal du alltid sette den i flymodus, sier Ståle Rosland i Luftfartstilsynet. Foto: Torbjørn Morvik / NRK

Men likevel skal du alltid sette mobilen i flymodus når du blir bedt om det.

– Mange piloter opplever at mobilstøy slår inn på hodetelefonene og forstyrrer kommunikasjonen med flytårnet”, sier flyoperativ inspektør Ståle Rosland i Luftfartstilsynet.

– I verste fall kan det gjøre at pilotene ikke oppfatter det som sies fra flytårnet eller at de får misvisende informasjon, og da kan det bære galt av sted. Så moralen er: Hør på flyvertinnen og sett mobilen i flymodus, sier Rosland.

