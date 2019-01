Ikke overse disse hjertesymptomene

Det kan være vanskelig å avgjøre selv om symptomene er alvorlige eller om du kan se an formen. Her er tegnene du skal være spesielt oppmerksom på.

Brystsmerter

Kjenner du et press i brystkassen som varer i flere minutter og smertene stråler ut i hals og kjeve, skuldrene og venstre arm, er det typiske tegn på hjerteinfarkt.

Wasim Zahid er hjertespesialist ved Drammen sykehus. Foto: Anniken Eidem / NRK

– Da er det viktig at du ringer legevakt eller 113 så fort som mulig, sier Wasim Zahid, hjertespesialist ved Drammen sykehus og lege i programmet "Hva feiler det deg?" på NRK.

Han forteller at det er sjeldent akutt dersom du opplever stikkende smerter på et punkt i brystet når du puster inn og ut, eller ved kroppsbevegelser. Da tyder det på at problemet sitter et annet sted, for eksempel i lunger eller muskler.

– Du bør uansett utredes av fastlegen din, sier hjertespesialisten.

Stress kan føre til hjertesykdom

Tungpust

– Kvinner kan ha vage symptomer på hjerteinfarkt som svette, kvalme og følelsen av å skulle besvime, sier Eva Gerdts, professor i hjertesykdommer ved Universitetet i Bergen Foto: European Society of Cardiology

– Hos mange kvinner er det ikke brystsmerter som er typiske, men at de blir tungpustet, sier Eva Gerdts, professor i hjertesykdommer ved Universitetet i Bergen.

Hun forteller at kvinner kan føle seg uvel, tror de har influensa og skjønner ofte ikke alvoret. Gerdts kommer derfor med en sterk oppfordring:

– Våkner du midt på natten av at det er tungt å puste, føler deg uvel, og det

varer mer enn 20 minutter, kan dette være et akutt hjerteinfarkt. Ikke vent og se an formen, ring 113 slik at de kan vurdere situasjonen, understreker hun.



Får du ikke rask nok hjelp, kan konsekvensene være svært alvorlige.

– Da er det stor sjanse for å få varige skader i hjertet, og i verste fall kan du dø, sier professor Gerdts.

Hjertespesialisten Wasim Zahid presiserer at det også er viktig å komme deg til legevakt om du plutselig blir tung i pusten når du går på flat mark. Det er tegn på alvorlig sykdom.

– Er det slik at du gradvis blir mer tungpustet ved å gå opp samme bakke hver dag, er det sjeldent akutt. Du bør likevel ta kontakt med din fastlege, sier Zahid.

Hjerteleger advarer mot hard snømåking

Hjertebank

– Kjenner du at hjertet hopper over et slag og får følelsen av at det stopper opp litt, er det stort sett ikke farlig. Heller ikke om du registrerer at pulsen er litt høyere enn normalt. Det er likevel viktig å få sjekket det hos din lege, sier hjertespesialist Wasim Zahid.

Situasjonen er langt mer alvorlig dersom pulsen din endrer seg brått.

– Får du plutselig rask puls som varer i flere minutter og samtidig blir svimmel og andpusten, kan det tyde på hjerterytmeforstyrrelse. Da må du komme deg raskt til lege for å bli undersøkt, understreker Zahid.