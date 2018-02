Hjerteleger advarer mot hard snømåking

Store mengder snø + en god middag + iherdig måking = kan være oppskriften på et hjerteinfarkt.

– I hvert fall for dem som er disponert for en slik sykdom, forteller overlege i kardiologi Einar Søyland.

– Ikke måk deg i hjel

Det har vært en snørik vinter mange steder i landet. Forskning viser at antallet pasienter med hjerteproblemer øker ved store snøfall, skriver Sveriges Radio, og viser til at større snøfall fyller opp svenske kardiologiske avdelinger.

– Fra et godt og varmt middagsbord i en koselig stue, til å måke tung snø i en håndvending. Da kan belastningen på hjertet bli for høy for dem som er disponert for sykdommer, – til slutt klarer ikke hjertet å pumpe nok blod, forteller Søyland til NRK.

Han presiserer at han er usikker på forskningsgrunnlaget for den direkte sammenhengen mellom måking og infarkt, men forteller om flere pasienter som har erfart en smertefull måkeøkt.

– Når det gjelder fysisk aktivitet er nok snømåking noe av det verste du kan gjøre, det er sjelden folk får infarkter på skitur. Det gjør alltid inntrykk når det kommer pasienter inn som bare skulle ut å måke snø, forteller Søyland.

– Stå opp tidligere om morgenen

Han får støtte av kollega Helge Istad, spesialrådgiver i hjertesykdommer i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

– Det er velkjent at store snøfall kan føre til hjertesvikt. Det kommer av at når du måker snø, og særlig hvis det er litt tung snø, – blir det en veldig brå oppstart av fysisk anstrengelse for blodtrykk og pulsen. Det er ikke så lett å begynne å måke forsiktig, forteller Istad.

Har du trange blodårer rundt hjertet, blir de enda trangere hvis du ikke varmer opp, forteller rådgiveren. Men dersom du setter av litt tid på å varme opp, sender de så kalte hjertemuskelcellene signalstoffer som åpner små reserveårer mellom de store kranseårene i hjertet.

– Dette skjer ikke bare eldre, men også 40-50-åringer. En typisk risikosituasjon er om morgenen når du har dårlig tid på vei til jobb, og skal måke frem bilen, forteller Istad.

Legenes tips for å ikke måke seg i hjel:

Hvis du vet du skal tidlig på jobb – stå opp litt før vanlig for å måke. Ta pauser innimellom snømåkingen.

En snøfreser er også ganske tung – så det er ikke nødvendigvis en løsning.

Ta deg en tur rundt kvartalet og varm opp før du starter måkingen, – folk som vet de er i faresonen bør varme opp så det ikke blir en akutt belastning.

– Hadde man gått seg en tur rundt kvartalet og varmet opp først kunne flere unngått infarkter. Da tilpasser hjerte seg belastningen litt mer, både når det gjelder frekvens og blodtrykk, forteller Søyland.